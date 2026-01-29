บุลการีรังสรรค์ 4 เรือนเวลา สะท้อนจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย

บุลการี (BVLGARI) ผสานความดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัย ด้วยการปรับโฉมนาฬิกาและเครื่องประดับอันเป็นเอกลักษณ์ของ โมเนเต (Monete) ทูโบกาส (Tubogas) เซอร์เพนติ (Serpenti) และลูเชีย (Lvcea) มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่งดงามประณีตและสีสันสดใส
“มาเยีย มิลาเนเซ โมเนเต” (Maglia Milanese Monete) เรือนเวลาโรสโกลด์ ถักทอแบบมิลานดั้งเดิม กลไก Piccolissimo BVP100 เส้นผ่านศูนย์กลาง 13.50 มม. หนา 2.50 มม. หนัก 1.9 กรัม ประกอบชิ้นส่วน 102 ชิ้น ประดับเหรียญโบราณภาพจักรพรรดิคาราคัลลา ปีค.ศ. 198-297
“ทูโบกาส ม็องเคตเต” (Tubogas Manchette) เรือนเวลาเยลโลโกลด์ ทรงเรขาคณิต โอบรับข้อมือราวกับริบบิ้นทองและเพชร 12 กะรัต ที่ถูกประดับด้วยอัญมณีหลากชนิด หน้าปัดทรงสี่เหลี่ยมเข้ากับสายนาฬิกาทูโบกาสขนาดกว้างแบบขดเดียว
“เซอร์เพนติ เซดูโตริ ออโตเมติก” (Serpenti Seduttori Automatic) ตัวเรือนโรสโกลด์ สองรูปแบบ ประดับด้วยเพชรกลมแบบบริลเลียนต์คัต 36 เม็ด หน้าปัดมาลาไคต์ พร้อมรูเบลไลต์สีชมพูทรงคาโบชองประดับบนตัวเรือน เข็มและเครื่องบอกเวลาชุบโรสโกลด์ สายนาฬิกาเกล็ดทรงหกเหลี่ยมประดับเพชร 117 เม็ด
“ลูเชีย น๊อตเต ดิ ลูเช” (Lvcea Notte di Luce) ตัวเรือนสแตนเลสสตีลและโรสโกลด์ขนาด 33 มม. ประดับด้วยเพชรกลมเจียระไนแบบบริลเลียนต์คัต (1,075 กะรัต) บนขอบตัวเรือน เม็ดมะยมแซฟไฟร์สีชมพูสังเคราะห์ทรงคาโบชอง ประดับด้วยเพชร (0.02 กะรัต) กันน้ำ 50 เมตร หน้าปัดเคลือบแล็กเกอร์อุรุชิสีดำ ประดับด้วยเปลือกหอยมุก สายนาฬิกาทำจากสตีลขัดเงาและขัดด้านรวมทั้งโรสโกลด์ พร้อมตัวล็อกนาฬิกาแบบพับได้