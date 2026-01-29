เรือนเวลาสีขาวฉลองมหกรรมโอลิมปิก

อีกไม่นานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจะเปิดฉากขึ้น (6-22 ก.พ. 69) ทางตอนเหนือของอิตาลี และในฐานะผู้บอกเวลาอย่างเป็นทางการ ของ Milano Cortina 2026 แบรนด์ “โอเมก้า” (OMEGA) จึงเปิดตัวนาฬิกา Seamaster Diver 300M รุ่นพิเศษ ขนาด 43.5 มม. แรงบันดาลใจจากตราของ Milano Cortina 2026 มาพร้อมกล่องนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ
เรือนเวลารุ่นนี้เป็นวัสดุเซรามิกสีขาว และไทเทเนียมเกรด 5 น้ำหนักเบา ตกแต่งพื้นผิวหลากรูปแบบ ทั้งตัวเรือนที่ได้รับการขัดเงาสลับด้าน ฮีเลียมวาล์วและเม็ดมะยมยิงทราย รวมถึงขอบตัวเรือนเซรามิกสีขาวที่ตกแต่งด้วยสเกลดำน้ำแบบยกนูน ที่รังสรรค์จากการระเหยด้วยเลเซอร์ หน้าปัดประดับด้วยลวดลายน้ำแข็ง ผ่านกรรมวิธีการสลักด้วยเลเซอร์และลวดลายรอบนิ้วมือ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเลข “26” บนตราสัญลักษณ์ Milano Cortina 2026 ชุดเข็มชุบโรมเดียมและหลักชั่วโมงที่บรรจุด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova สีขาว เข็มวินาทีกลางเคลือบเงาผ่านสีน้ำเงินที่ไล่ระดับ ฝาหลังเป็นไทเทเนียมเกรด 5 ประทับตรา Milano Cortina 2026 พร้อมสายนาฬิกายางสีขาวแบบเชื่อมกับตัวเรือนและหัวสายจากไทเทเนียมเกรด 5 กลไก Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806 พลังงานสำรองนาน 55 ชม.