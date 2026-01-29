“NCT แจมิน” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ ของ Lee Jeans ประจำอาเซียน

Lee Jeans เปิดตัว “NCT แจมิน” (NCT JAEMIN) ศิลปินเคป๊อปชื่อดังจากวง NCT เป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติ พร้อมสไตล์โดดเด่นและคาแรกเตอร์หลากหลาย ผสานความขี้เล่นเข้ากับความสุขุมนุ่มลึกในแบบฉบับของเขา คือสิ่งสะท้อนจิตวิญญาณแห่ง Lee ในคอนเซ็ปต์ “The Best Stories Happen in Jeans” ได้อย่างชัดเจน ผ่านเดนิมลุคจาก Lee 101 ถึง 4 รุ่น ได้แก่ ยีนส์สีน้ำเงินเข้มคลาสสิก Classic Rinse, เสื้อแจ็กเกตทรง Rider 101J จับคู่กางเกงยีนส์ 101 ฟอกสีให้ดูวินเทจราวกับใช้งานมา 5 ปี, ชุดแจ็กเกต Cowboy 101J พร้อมยีนส์ฟอกสไตล์วินเทจ และชุดยีนส์ฟอกสีแบบพิเศษให้มีสีดำเข้ม (Deep Black Wash) ผ่านเรื่องราวในภาพยนตร์โฆษณาชุด “Between Worlds” ที่เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านโลกแห่งเดนิม
สัมผัสโมเมนต์ที่เป็นตัวเองได้ที่ร้านทุกสาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและออนไลน์สโตร์, lee.co.th และ Facebook: Lee Jeans Thailand, Instagram : leejeansth และ TikTok : Lee Jeans Thailand