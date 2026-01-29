Onitsuka Tiger เปิดตัวโรงงานผลิตเฉพาะทางแห่งแรก

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่นยังคงเดินหน้านำเสนอคอลเล็กชั่นร่วมสมัย ที่ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับกีฬาและนวัตกรรมอันล้ำสมัย
โอนิซึกะ ไทเกอร์ เปิดตัวโรงงานผลิตเฉพาะทางแห่งแรก “Onitsuka Innovative Factory” อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดทตโตริ (Tottori) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คิฮาชิโร โอนิซึกะ (Kihachiro Onitsuka) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ เพื่อเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญนี้ ทางแบรนด์ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2026 หลังจากเริ่มดำเนินการโรงงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026
โรงงานแห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ผสานกระบวนการสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาวัสดุ การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต และในอนาคตโรงงานจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ โอนิซึกะ ไทเกอร์ รวมถึงความงดงามของงานฝีมือแบบญี่ปุ่นสู่ผู้ชมทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ Milan Design Center ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ด้านงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติของแบรนด์ และ The ASICS Institute of Sport Science ศูนย์วิจัยที่มุ่งบุกเบิกเทคโนโลยีกีฬาขั้นสูง
โรงงานแห่งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการผลิตรองเท้าคุณภาพสูง อาทิ ซีรีส์ NIPPON MADE ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในฐานะสัญลักษณ์ของงานฝีมือชั้นสูงของ Onitsuka Tiger รวมถึงสายการผลิตรองเท้าหนังอย่างเป็นทางการ THE ONITSUKA อีกทั้งยังถือเป็นก้าวแรกของแบรนด์ในการขยายสู่การผลิตกระเป๋าหนังภายใต้แบรนด์ Onitsuka Tiger ซึ่งสะท้อนถึงการขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ไปอีกขั้น
พื้นที่แกลเลอรีซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงงาน ได้มีการจัดแสดงผลงานและสินค้าสำคัญหายาก รวมถึงนิทรรศการที่ถ่ายทอดถึงความทุ่มเทของแบรนด์ในด้านงานฝีมือ และในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2026 Onitsuka Gallery Store จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ นับเป็นร้านแห่งแรกของแบรนด์ในจังหวัดทตโตริ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ NIPPON MADE ที่คัดสรรและผลิตจาก Onitsuka Innovative Factory แห่งนี้ พร้อมมีบริการสั่งผลิตแบบพิเศษตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า
นอกจากนี้ หอประชุมภายใน Onitsuka Innovative Factory ยังถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมแบบเปิด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้มาพบปะ เชื่อมโยง และมีส่วนร่วมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
Onitsuka Gallery Store
ที่อยู่: 2900, วาตาริ-โช, เมืองซาไกมินาโตะ, จังหวัดทตโตริ, ประเทศญี่ปุ่น
เวลาทำการ: 11.00 - 17.00 น
*ปิดให้ทำการ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีกทั้งยังเผยโฉมรองเท้ารุ่นพิเศษ Original Shoe MEXICO 66 NM L9 ผลงานการออกแบบโดยศิลปินชื่อดัง คุณโทโมฮิซะ ยามาชิตะ (Tomohisa Yamashita)
Onitsuka Tiger ได้เปิดตัว โมเดลออริจินัล อย่างเป็นทางการจากโรงงาน Onitsuka Innovative Factory ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้การดูแลด้านการออกแบบของศิลปิน คุณโทโมฮิซะ ยามาชิตะ (Tomohisa Yamashita) โดยรองเท้ารุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากงานฝีมือแบบญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยโทนสีที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากเนินทรายของจังหวัดทตโตริ ผสานกับวัสดุหนังกลับคุณภาพสูงบริเวณด้านบน เพื่อมอบสัมผัสที่หรูหราและประณีตในทุกย่างก้าว
ความคิดเห็นจากคุณโทโมฮิซะ ยามาชิตะ (Tomohisa Yamashita)
“ผมได้ค้นพบความหมายอันลึกซึ้งในการแบ่งปันรูปแบบการแสดงออกใหม่ๆ กับผู้คนทั่วโลก ผ่านงานออกแบบจากสถานที่พิเศษแห่งนี้ จังหวัดทตโตริ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ก่อตั้ง Onitsuka Tiger ดีไซน์นี้จึงสะท้อนถึงความเคารพอย่างสูงที่ Onitsuka Tiger มีต่องานฝีมือแบบญี่ปุ่นซึ่งสืบทอดมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังถ่ายทอดความหมายของ Onitsuka Tiger สำหรับผม นั่นคือความเรียบง่าย ความสบาย และการเป็นเสมือนเพื่อนสนิทที่อยู่เคียงข้างในชีวิตประจำวัน ความรู้สึกเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดลงไปในทุกรายละเอียดของรองเท้าคู่นี้”
รองเท้ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นนี้มาพร้อมถุงช้อปปิ้งเอ็กซ์คลูซีฟและการ์ดพิเศษ ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 1,000 คู่ทั่วโลก ในฐานะโมเดลความร่วมมือรุ่นแรกที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้ จึงมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนมีนาคม 2026 ที่ Onitsuka Gallery Store และร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Onitsuka Tiger โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์พิเศษของแบรนด์
MEXICO 66 NM L9™ €310 *tax included
Product Code: 1183C705.250
Color: CAMEL BEIGE / CAMEL BEIGE