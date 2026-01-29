xs
“ซาซ่าส์ หัวหิน” เผยความคืบหน้าก่อสร้าง คาดแล้วเสร็จกลางปี 2570 พร้อมเปิดขายและชมห้องตัวอย่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซาซ่าส์ หัวหิน (SaSa Hua Hin) โครงการคอนโดมิเนียมตากอากาศภายใต้แนวคิด The Gem of Escape – การค้นพบอัญมณีแห่งการพักผ่อนที่แท้จริง เดินหน้าอัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับการอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี 2568 ปัจจุบัน โครงการมีความคืบหน้าด้านงานโครงสร้างแล้วกว่า 20% ใน 3 อาคาร และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปี 2570 พร้อมเปิดขายอย่างเป็นทางการ รวมถึงเปิดให้ลูกค้าเข้าชมห้องตัวอย่าง ทั้งแบบ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้ง กลุ่มลูกค้าชาวไทย ที่มองหาบ้านพักตากอากาศหลังที่สอง รวมถึง กลุ่มชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มรีไทร์เมนท์ ที่ให้ความสนใจทำเลหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมและมีศักยภาพในระยะยาว


สำหรับโครงการ ซาซ่าส์ หัวหิน (Sasa Hua Hin) พัฒนาโดย บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ในเครือ ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพย่าน ซอยอ่าวหัวดอน ซอย 8 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใจกลางหัวหิน โดดเด่นด้วยความเป็นส่วนตัวสูง บนที่ดินขนาด 3 ไร่ 3 งาน 89.4 ตารางวา รายล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมหน้าชายหาดยาวกว่า 8 กิโลเมตร โครงการเป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวม 248 ยูนิต มีห้องพักให้เลือก 3 รูปแบบขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 35 – 183 ตารางเมตร ทุกยูนิตออกแบบฟังก์ชันให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์การพักผ่อน พร้อมเปิดมุมมอง วิวทะเลและสนามกอล์ฟ ที่ทอดยาวตัดกับผืนฟ้า สะท้อนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงราคาเริ่มต้น 3.9 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-985-5155, 062-514-7888 Line: @sasahuahin








