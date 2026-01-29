ยูนิโคล่ ต้อนรับฤดูกาลใหม่ด้วย “เสื้อผ้าที่เรียบง่ายแต่ดูดีสำหรับทุกวัน”

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO : C ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 ไลน์เสื้อผ้าพิเศษที่สร้างสรรค์โดย Clare Waight Keller (แคลร์ เวท เคลเลอร์) ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ และดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ คอลเลคชันล่าสุดนี้ค้นหาแรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่แตกต่างกัน สู่การผสามผสานระหว่างเสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างประณีตจากเนื้อผ้าที่นุ่ม และเบาสบาย เพื่อสร้างสรรค์เสื้อผ้าชิ้นต่างๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนได้อย่างลงตัว
Clare Waight Keller กล่าวว่า “สำหรับคอลเลคชันนี้ ฉันอยากเน้นทั้งเรื่องสัมผัสของเสื้อผ้าและรูปลักษณ์ภายนอก ความสบายที่ถ่ายทอดผ่านเนื้อผ้านุ่มละมุน และรูปทรงเสื้อผ้าที่เรียบง่าย สู่ไอเทมสไตล์ Urban ที่ออกแบบมาสำหรับสวมใส่ในทุกวันได้อย่างคล่องตัว คอลเลคชันนี้มีกลิ่นอายแบบยูนิเซ็กซ์อย่างชัดเจน เน้นการเล่นเลเยอร์ที่ลื่นไหล และการเลือกใช้โทนสีที่ทำให้ไอเทมแต่ละชิ้นเข้าคู่กันอย่างเป็นธรรมชาติ มีความสนุกแฝงอยู่ในคอลเลคชันนี้ ผ่านไอเทมสไตล์โมเดิร์นชิ้นสำคัญที่สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ง่าย เพื่อสร้างลุค Urban Chic ในแบบของตัวเอง โดยการเพิ่มแว่นกันแดด เพื่อเติมเต็มการแต่งตัวโดยรวมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างลุคที่สะท้อนตัวตนเป็นสไตล์เฉพาะของผู้สวมใส่”
เสื้อผ้าที่เน้นโทนสีและเนื้อผ้าเป็นหลัก
โทนสีอ่อนอย่างสีม่วงไลแลคและสีฟ้าสกายบลู สร้างความรู้สึกสบายๆ ที่เข้ากับฤดูกาลนี้ ไอเทมที่ตัดอย่างประณีตในโทนสีหลัก เช่น เสื้อผ้าถักสีแดงสร้างลูกเล่นเรื่องสีกับทรงเสื้อผ้าที่ดูอ่อนช้อย เดรสเชิ้ตผ้าคอตตอน ทรงแขนมี วอลลุ่ม เสริมด้วยด้วยเข็มขัดแบบคลิป และการเลือกใช้เนื้อผ้าหลายแบบที่เข้ากับฤดูกาล เช่น ชุดซาติน ผ้ามิลาโนลายนูน และเสื้อยืดผ้าวิสโคส เพื่อความสบายเหนือระดับสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนี้
เปิดตัวแว่นกันแดดจากคอลเลคชัน UNIQLO : C เป็นครั้งแรก
ในฤดูกาลนี้ คอลเลคชัน UNIQLO : C มีการเพิ่มไอเทมใหม่ในหมวดแอคเซสเซอรี โดยเปิดตัวแว่นกันแดดเป็นครั้งแรก ที่ใช้เลนส์ UV400 สามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึง 99% ผสานทั้งดีไซน์และฟังก์ชันเข้าด้วยกัน ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสบายในการสวมใส่และคุณภาพของวัสดุ เพิ่มเติมไลน์อัพด้วย รองเท้าผ้าใบดีไซน์เรโทร และรองเท้าพื้นยาง (Deck Shoes) ที่ประณีตในทุกรายละเอียด มอบลุคที่เรียบหรูแต่ใช้งานได้หลากหลาย สวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และปิดท้ายคอลเลคชันด้วยกระเป๋าที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานด้วยเนื้อผ้าที่น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ
วันวางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
สาขาที่วางจำหน่าย: ยูนิโคล่ทุกสาขา พร้อมพบกับสินค้าครบทั้งไลน์อัพได้ที่ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน เอ็มควอเทียร์ และออนไลน์สโตร์
เว็บไซต์พิเศษ UNIQLO : C
https://s.uniqlo.com/pr-news_26ss-uniqloc