แบรนด์ SIRIVANNAVARI ชวนชมนิทรรศการแฟชั่น เครื่องหนัง เครื่องประดับ

แบรนด์ SIRIVANNAVARI ร่วมกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) 2026 นำเสนอในธีม DESIGN S/O/S ว่าด้วยเรื่องราวแห่ง “การออกแบบ” ในฐานะเครื่องมือและพลังที่จะช่วย “ทำ/ให้/รอด” จัดแสดงนิทรรศการ INSIDE: The Design Process of SIRIVANNAVARI ชวนเหล่าคนรักแฟชั่น งานศิลปะ และการออกแบบ มาชมกระบวนการเดินทางในงานออกแบบของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ผ่านแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องหนัง และเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่เลือกสรรจากคอลเลกชันเสื้อผ้าในฤดูกาลต่างๆ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เผยถึงกระบวนการคิด ปรัชญาในงานออกแบบ ขั้นตอนการทดลอง การขัดเกลา ตลอดจนการตัดสินใจ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่รอดคือความชัดเจน จนกระทั่งเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ นำจัดแสดงโชว์บนรันเวย์ในทุกฤดูกาล รวมถึงการจัดแสดงพรีเซนเทชั่นในช่วง Milan Fashion Week เวทีสัปดาห์แฟชั่นระดับโลกอย่างเป็นทางการของเมืองมิลาน ที่เป็นหนึ่งในเมืองแฟชั่นหลักของโลก
ภายในพื้นที่จัดแสดงงาน ณ บริเวณชั้น 1 ของอาคารอนุรักษ์บ้านเลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 30 ถูกพลิกโฉมให้เป็นห้องทำงาน ในโทนสีขาวมินิมอล ชวนให้ผู้ชมเดินสำรวจ 3 โซน อันเป็นเส้นทางการเดินทางของงานออกแบบ ที่ทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.00 น.-20.00 น. และวันศุกร์ - อาทิตย์ เปิดให้เข้าชมถึงเวลา 22.00 น.
