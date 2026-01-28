กู้ผิวพัง เสริมเกราะป้องกันฝุ่น ด้วย 5 STEPS จาก found & found

เพราะฝุ่น PM2.5 นอกจากจะทำลายสุขภาพกายแล้ว ยังเป็นตัวร้ายตัวจิ๋วที่ทำลายผิวหน้าให้เกิดการอักเสบและระคายเคืองได้อีกด้วย ใครที่มีผิวอ่อนแอ เป็นสิว ผิวแพ้ง่ายถ้าไม่อยากผิวพังเพราะวิกฤตฝุ่นพิษก็ต้องเสริมปราการผิวให้แข็งแรงเข้าไว้ สำหรับสาว ๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกใช้สกินแคร์ตัวไหนดี วันนี้ found & found ขอแนะนำ 5 สเต็ปสกินแคร์รูทีน ที่ไม่ใช่แค่กู้ผิวได้แต่ยังปกป้องผิวแพ้ง่ายให้แข็งแรงขึ้นอย่างสมดุล จะมีไอเทมอะไรบ้างไปดูกันเลย
Step 1 คลีนผิวสะอาดใส ด้วย “theralogic Madecell Derma Repair B5 Bubble Foam Cleanser”
โพมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน ช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึก มาพร้อมฟองโฟมนุ่มละเอียดไม่บาดผิวคงความชุ่มชื้นหลังล้างหน้า และ pH อ่อนโยนไม่ทำลายเกราะป้องกันผิว
Step 2 เติมความชุ่มชื้นให้ผิว ด้วย “MEDIHEAL - Teatree Trouble Pad”
แผ่นบำรุงผิวที่มาในรูปแบบ Gauze Pad จากเส้นใยธรรมชาติ ช่วยให้ส่วนผสมซึมเข้าผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอ่อนโยน ไม่ระคายเคืองผิวช่วยปลอบประโลมและปรับสมดุลผิวอ่อนแอที่มีแนวโน้มเกิดสิวง่ายให้กลับมาแข็งแรง
Step 3 ปรนนิบัติผิวอย่างสมดุล ด้วย “CICA METHOD Booster Serum”
เซรั่มบำรุงและปลอบประโลมผิวขั้นสุด ช่วยลดเลือนริ้วรอยและรอยแดงจากสิว ด้วยสารสกัดจากใบบัวบก และสารสกัดธรรมชาติช่วยปลอบประโลมให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น มีสุขภาพดี
Step 4 เสริมเกราะป้องกันสิว ผิวแข็งแรง ด้วย “Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Cream”
เนื้อครีมบางเบา ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยเติมน้ำและล็อกความชุ่มชื้นให้ผิว ช่วยปลอบประโลมพร้อมเสริมเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรง
Step 5 ปกป้องผิวขั้นสุด ด้วย “FRUDIA Whats Wrong Help Cicaderm Sun Cream
กันแดดสำหรับผิวแพ้ง่ายและเป็นสิว ช่วยปกป้องผิว ทั้งจากรังสี UVA/UVB ฝุ่น และมลภาวะ และด้วยเทคโนโลยี SNOW ICE ช่วยลดอุณหภูมิผิว มอบผิวสดชื่นเย็นสบายทันทีหลังใช้
งานกู้ผิวจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะนี่คือสเต็ปการดูแลผิวสวยสู้ฝุ่นปี 2026 ที่มัดรวม สกินแคร์ รูทีนตัวท็อปของ เกาหลี-ญี่ปุ่น ไว้ที่สายบิวตี้ห้ามพลาด ใครยังขาดไอเทมไหนและอยากเพิ่มไว้บนโต๊ะเครื่องแป้ง ช้อปได้แล้ววันนี้ที่ร้าน found & found ทุกสาขา หรือเลือกช้อปบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้วกดผ่านช่องทาง GrabMart Line Man Mart, Shopee, Lazada และ Tiktok Shop คลิกเลย https://foundnfound.click/bn1
