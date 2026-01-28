คุณแม่ริต้าสุดปลื้ม! ฝีมือเล่นเปียโนของ "น้องกวิณท์ ณรงค์เดช"

ไม่เพียงความน่ารักสดใส สมวัย 4 ขวบของ "น้องกวิณท์" ลูกชายคนโตของ กรณ์ ณรงค์เดช กับ ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช เท่านั้น ที่โดนใจทุกคน ฝีมือการเล่นเปียโนของน้องก็ไม่ธรรมดา สร้างความปลื้มปริ่มให้กับคุณแม่ริต้าเป็นที่สุด วันนี้เธอจึงขอเขียนถึงลูกชายอย่างสุดซึ้ง ไว้ว่า
"ขอเขียนยาวหน่อยนะคะ ภูมิใจน้ำตาไหลหลายรอบมาก...ริต้าในฐานะแม่คนหนึ่งนะคะ
แค่ได้เห็นลูกนั่งตรง ตั้งใจอยู่กับคีย์เปียโนตรงหน้า ผ่านการฝึกซ้อมและมีสมาธิมาจนถึงวันนี้ หัวใจริต้าเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ละลายจริงๆ ค่ะ
สำหรับริต้านี่ไม่ใช่แค่การแสดงดนตรี แต่คือช่วงเวลา ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่สุดของคนเป็นแม่ค่ะ
ขอบคุณความกล้าและความพยายามของหัวใจดวงน้อยๆ ทำให้แม่ใจฟูมากค่ะ
เพลงนี้ยาวหน่อยอยากให้ฟังจนจบค่ะ"
เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องกวิณท์แล้ว ปลื้มใจไปด้วยเลยคร่า
