“หนึ่ง สุริยน” ไฮโซหมื่นล้านโดดรับบทหมอในหนังฟีลกู๊ด

น้อยคนนักที่จะมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งหน้าที่การงาน รูปร่างหน้าตา สถานะครอบครัว และความสามารถ ใครที่มีคุณสมบัติครบนับว่าเพอร์เฟกต์ อย่าง “เสี่ยหนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล” เอ็มดีแห่งกลุ่มบริษัทบิวตี้ เจมส์ เรียกว่าได้ว่าเป็นเพอร์เฟกต์แมนคนหนึ่ง ในวงการไฮโซไซตี้ก็ว่าได้
เขาไม่เพียงเป็นผู้บริหารธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณีชื่อดังของเมืองไทย บิวตี้ เจมส์ (Beauty Gems) ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศมานานกว่า 60 ปี ต่อจากครอบครัว เขายังเป็นผู้ทำให้บิวตี้ เจมส์ โดดเด่นสู่ระดับแถวหน้าของเมืองไทย และได้การยอมรับในระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมผ้าไทย มีการคอลแลบส์กับแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยหลายแบรนด์ พร้อมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ อวดฝีมือคนไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์
ในเรื่องของแฟชั่น ปัจจุบันนับว่าเป็นแฟชั่นไอคอนตัวพ่อ เพราะที่ผ่านๆ มา ในช่วงที่วงการนิตยสารเฟื่องฟู เสี่ยหนึ่งขึ้นแท่นนายแบบสุดฮอต ด้วยผลงานขึ้นปกนิตยสารมาแล้วหลายสิบฉบับ ทั้งยังประกบนายแบบนางแบบรุ่นน้องมาแบบเนียนๆ ด้วยความหน้าเด็กออร่าโดดเด่น แถมยังขึ้นแคตวอล์กโพสท่าเท่ๆ บนรันเวย์มาแล้วหลายเวที ไม่เพียงงานอีเวนต์ของตัวเอง งานอีเวนต์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สินค้าอื่นๆ เขามักอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆ ของงานอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นที่รักของทุกคน งานราษฎร์งานหลวงอะไร เสี่ยหนึ่งไม่มีพลาดที่จะเข้าร่วม แถมตัวเขาเองยังมักจัดงานอีเวนต์เปิดตัวเครื่องประดับเพชรคอลเลกชันใหม่ๆ อยู่เสมอ แถมยังมักจัดงานฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่คนสนิทอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ เขายังมักเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานเพื่อการกุศลต่างๆ ที่หารายได้มอบให้กับองค์กรการกุศลทั้งของภาครัฐและเอกชน ทำกิจกรรม ออกบูท เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็น ให้กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีเพื่อนๆ คนสนิทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เรื่องดูแลครอบครัวก็ไม่บกพร่อง ที่ผ่านมาให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการเรียน การทำงาน ของลูกๆ และใส่ใจดูแลภริยาเป็นอย่างดี มีการจัดทริปไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ ทั้งทริปครอบครัวของตัวเอง ครอบครัวใหญ่ของเครือญาติ และทริปเพื่อนสนิท จนบางคนให้ฉายาเขาว่า “พ่อไมโครเวฟ” ประมาณว่าอบอุ่นเป็นที่สุด
ด้านวงการบันเทิง เสี่ยหนึ่งยังให้การสนับสนุนเครื่องประดับ สำหรับใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร และงานอีเวนต์ มาโดยตลอด แต่ปีนี้นับว่าเป็นต้นปีที่ดีมากๆ ของเขา เพราะเขาได้ร่วมแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง จะนับว่าเป็นเรื่องที่ 2 ของชีวิตก็ว่าได้ โดยได้รับบทเป็นนายแพทย์ ในเรื่อง "ปันหยี I Sea You" (Punyi I Sea You) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติก-ดรามา-คอมเมดี้ กำกับโดย อริญชัย รัตนวิจิตร อำนวยการสร้างโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม เป็นผู้อำนวยการสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องราวของหมอที่หมดไฟมาประจำการ ณ ชุมชนลอยน้ำเกาะปันหยี จ.พังงา ทำให้เรียนรู้ความรัก มิตรภาพ และวิถีชีวิตชาวมุสลิม นำแสดงโดย เซฟ ไซสวัสดิ์ และกิ่ง-อารียา ผลฟูตระกูล ที่เน้นบรรยากาศที่อบอุ่นหัวใจและเสน่ห์ของทะเลอันดามัน ผ่านมุมมองการเติบโตของตัวละคร
การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ ทำให้เสี่ยหนึ่งภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนังไทยเรื่องแรกของปี 2569 ที่ได้รับคำชมเรื่องการให้แง่คิดในการใช้ชีวิต (Feel Good) และได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ Madani International Film Festival 2025 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ทั้งยังทำให้ตัวเขาเองได้เห็นชีวิตในอีกหลากหลายมิติ แถมที่สำคัญ ยังได้รับคำชมจากบรมครู ศิลปินแห่งชาติ อย่าง ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ยิ่งทำให้เขาใจฟู ดีใจมากที่ได้ร่วมแสดงหนังคุณภาพดีๆ เรื่องนี้ โดยในรอบปฐมทัศน์ ยังมีบรรดาเซเลบคนสนิทเพื่อนพ้องน้องพี่ มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างมากมาย