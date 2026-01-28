คนดังฮอลลีวูดเลื่อมใสในพุทธศาสนา ความศรัทธาก่อนกระแส ‘Walk for Peace’

พุทธศาสนาเดินทางมายาวนาน ปัจจุบันความเลื่อมใสศรัทธาได้แพร่จากโลกตะวันออกไปยังตะวันตก แม้จะไม่ใช่ระบบความเชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกตะวันตกก็ตาม แต่ก็มีผู้ติดตามอยู่ในฮอลลีวูดจำนวนมาก ก่อนกระแส Walk for Peace โครงการเดินธุดงค์ของคณะสงฆ์พุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริกา เดินทางข้ามรัฐเพื่อรณรงค์เรื่องสันติภาพ ความเมตตา และความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษย์ ที่ล่าสุดกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์
:: อูมา เธอร์แมน
มีความเลื่อมใสตาม “โรเบิร์ต เธอร์แมน” พ่อของเธอ ซึ่งเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่บวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เธอจึงเติบโตมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ
:: ริชาร์ด เกียร์
เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮอลลีวูด เป็นผู้สนับสนุนหลักธรรมทางพุทธศาสนาในหมู่คนดัง ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จักกับหลักธรรมในวัยยี่สิบต้นๆ
:: สตีเวน ซีกัล
จริงจังกับพุทธศาสนามาก สื่ออังกฤษรายงานว่า เขาได้รับการยอมรับจากนิกายที่เก่าแก่ที่สุดของพุทธศาสนาทิเบต ในฐานะ “ตุลกุ” ซึ่งเป็นลามะที่กลับชาติมาเกิด
:: ออร์แลนโด บลูม
ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานิกายโซกะกักไก “ปรัชญาที่ผมยึดถือไม่ใช่การนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วครุ่นคิดถึงแต่ตัวเอง แต่จะศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิต แล้วใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป และใช้ชีวิตให้คุ้มค่าขึ้น”
:: ซาราห์ เจสสิกา พาร์เกอร์
เกิดมาในครอบครัวชาวยิว แต่หันมานับถือหลักธรรมของพุทธศาสนา
:: เพเนโลเป ครูซ
เติบโตมาในครอบครัวคาทอลิก แต่เชื่อในพระเจ้าแบบของตัวเอง สวดภาวนาในแบบของตัวเอง และเคารพศาสนาทุกรูปแบบ แต่รู้สึกใกล้ชิดกับศาสนาพุทธที่สุด
:: เคท ฮัดสัน
เติบโตมาในครอบครัวชาวยิว แต่ก็รับเอาหลักการทางพุทธศาสนาจาก “โกลดี้ ฮอว์น” แม่ของเธอ “แม่สอนให้ฉันมองชีวิตเป็นบทเรียน เราต่างเคยประสบกับความรักและความผิดหวัง เสียงหัวเราะและความเจ็บปวด” เธอเรียนรู้เพื่อยอมรับและอยู่กับมันให้ได้
:: บอย จอร์จ
นักร้องชาวอังกฤษเคยสารภาพว่า “ในแง่ของปัญหาชีวิต ผมเชื่อในหลักคำสอนของคาทอลิก แต่ในแง่ของความปรารถนา ผมเชื่อในหลักคำสอนของพุทธ”
:: จอร์จ ลูคัส
เติบโตมาในครอบครัวชาวคริสต์นิกายเมธอดิสต์ แต่ต่อมาเขาได้ผสมผสานองค์ประกอบของทั้งสองระบบความเชื่อ และเรียกตัวเองว่า “พุทธนิกายเมธอดิสต์”
:: นาโอมิ วัตส์
แม้ไม่ใช่ชาวพุทธที่เคร่งครัด แต่ก็เริ่มสนใจเรื่องนี้หลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘The Painted Veil’ (2006) “ฉันมีความศรัทธาระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้เคร่งครัดมากนัก แต่ฉันรู้ว่ามีความตื่นเต้นและพลังงานมากมายเกิดขึ้น”