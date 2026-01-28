xs
สยามพิวรรธน์รวมพลังจัดวิ่งการกุศล มอบรายได้ให้ยูนิเซฟ ประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสังคม ผ่านโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ผนึกกำลังพันธมิตร นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร บางกอกไพรด์ และ Drag Bangkok จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “Citizen of Love : Born to Run 2026 United for Change” มอบรายได้ทั้งหมดช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย ผ่านองค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมด้วยแนวทางอันยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างคุณค่าจากหัวใจ” ณ สยามพารากอน


ภายในงานมีผู้บริหารนำโดย นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์ ผช.กก.ผจญ.กลุ่มงาน Corporate Affairs บจก.สยามพิวรรธน์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค โดยมีเหล่าคนรักสุขภาพร่วมกิจกรรมมากมาย พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตร นำโดย ดร. นรเทพ ชูพูล ผอ.เขตปทุมวัน ผู้แทนจาก กทม., วาดดาว-อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บจก.นฤมิตไพรด์ และภัทร เลิศสุกิตติพงศา กก.บจก.เยลโล่ แชนแนล นำทีมชาวบางกอกไพรด์ และกลุ่ม Drag Bangkok แต่งชุดแฟนซีสดใส อีกทั้งคนดัง อย่าง ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และศิลปินจาก Tia 51ร่วมวิ่งสร้างสีสัน ซึ่งมีผู้สนับสนุน อย่าง Fitness First, Virgin Active, Canon, Huawei Technologies (Thailand) และโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมมอบของรางวัลพิเศษมากมาย

ผู้ร่วมกิจกรรมที่วิ่งเข้าเส้นชัย ยังได้รับเหรียญรางวัลรักษ์โลกสุดพิเศษดีไซน์น่ารัก ออกแบบโดย BENZILLA ตัวเหรียญทำจากฝาขวดน้ำพลาสติก จากการคัดแยกขยะในโครงการ Journey to Zero Waste ของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์































