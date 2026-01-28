3 คนดัง “รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ” ร่วมคลายเครียดให้ผู้สูงอายุ

แสงระวี จงศิริกุล ประธานมูลนิธิฟอร์เวิร์ด โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมปิดโครงการ “รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ” พัฒนาจิตใจ สร้างสุข และลดความเครียดในผู้สูงอายุยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “ความสุขไม่ใช่แค่คิดต้องลงมือทำ” เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการจัดอบรม 1 วัน ผู้ร่วมกิจกรรมจาก 4 เขต ของกรุงเทพฯ คือ เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง เขตดินแดง เขตราชเทวี
พร้อมให้ความรู้ในการดูแลสมองด้วยการออกกำลังกายง่ายๆ การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ระลึกถึงความภาคภูมิใจในชีวิตผ่านงานศิลปะ ด้วยการวาดภาพที่เกี่ยวเนื่องกับความภาคภูมิใจในชีวิต และนำกระเป๋าผ้ากลับไปเป็นของที่ระลึก อันเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าในชีวิตของผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนได้ออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมา และถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน และเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งมูลนิธิฟอร์เวิร์ดยังได้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมรุ่นใหญ่ไฟกะพริบ เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมสร้างความสุข ลดความเหงา และความเครียดได้อีกด้วย
ภายในงานนี้ ยังมีเวทีทอล์กโดย รศ.ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพูดคุยกับคนดังสามท่าน อาม่าแต๋ว-อุษา เสมคำ, ป้าเนาว์-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ และอังเคิลอั๊ต-อัษฎา พานิชกุล หัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนวันนั้นจะมาถึง” ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจริง มุมมองการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตัวเอง และการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของวัยอย่างงดงาม