S&P สนับสนุนอาหารพระราชทาน ผู้เข้ากราบพระบรมศพพระพันปีหลวง

มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มอบผลิตภัณฑ์ S&P 8,980 ชิ้น สนับสนุนและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมี พล.อ.ต. จักรพงษ์ หอมไกรลาส อธิบดีกรมสนับสนุน และอรทัย สกุณี รองผู้อำนวยการกองพระเครื่องต้น สำนักพระราชวัง รับมอบ ณ บริเวณเต็นท์อาหารพระราชทาน ท้องสนามหลวง
เอส แอนด์ พี ขอมีส่วนร่วมสนับสนุนอาหารพระราชทาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย