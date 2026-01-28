xs
เคน เลกินส์ ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



องค์การยูนิเซฟประกาศแต่งตั้ง เคน เลกินส์ เป็นผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คนใหม่ เลกินส์ทำงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศมากว่า 25 ปี และเคยทำงานในหลายประเทศ เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรม และการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเขาพร้อมขับเคลื่อนภารกิจของยูนิเซฟในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ


สุวิณ โกษีอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพาเวอร์บาย จัดงานฉลองโฉมใหม่ เพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็ม ในคอนเซ็ปต์ “Technology for Life” ศูนย์รวมเทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคใหม่ โดยมี น้องโซล-น้องโมเน่, แม่เมย์ พรีมายา และพ่อแซก ร่วมพูดคุยในฐานะครอบครัว Tech. Lover ที่หลงใหลการใช้เทคโนโลยี และแชร์การเลือกอุปกรณ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ช่วยให้บ้านเป็นพื้นที่แห่งความสุข สนุก และสะดวกสบายขึ้น

เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผช.กก.ผจก.ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ และโฆษิต วิวัฒน์วิชา เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด บจก.เอปสัน (ประเทศไทย) ร่วมจัดแสดงสินค้าผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี โดยแสดงผลงานของ หฤษฏ์ บัวย้อย ในงาน Bangkok International Fashion Week รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบทุนแก่ โรงพยาบาลพะเยา

