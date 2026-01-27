“เจฟ ซาเตอร์” ถ่ายทอดเสน่ห์ความมั่นใจและความเท่ในแคมเปญล่าสุดของ Ray-Ban

Ray-Ban เปิดตัวแคมเปญล่าสุด “Effortless Style for the Modern Urbanite” พร้อมเผยโฉม “เจฟ ซาเตอร์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วมถ่ายทอดแคมเปญ พร้อมด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งบนเวทีและในชีวิตจริง เจฟนำเสนอมุมมองของแว่นตาไอคอนิกของ Ray-Ban ผ่านสไตล์ที่ดูเรียบง่ายแต่ชัดเจน สะท้อนจังหวะของชีวิตเมืองใหญ่ได้อย่างมีชั้นเชิง
ท่ามกลางฉากหลังของกรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยพลังและความเคลื่อนไหว แคมเปญนี้ถ่ายทอด ความมั่นใจในช่วงเวลาธรรมดาของชีวิตประจำวัน ผ่านมุมมองของ “เจฟ ซาเตอร์“ ที่สวมแว่นตา Ray-Ban ซึ่งผสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์อันโฉบเฉี่ยวและมีเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว ดีไซน์คลาสสิกอย่างทรง Aviator และแว่นทรงรีแบบไร้กรอบ (Rimless oval) สะท้อนมรดกแห่งการออกแบบอันแข็งแกร่งของแบรนด์ พร้อมตีความใหม่ในแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานสไตล์ วัฒนธรรม และกลิ่นอายชีวิตคนเมืองเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
ในฐานะตัวแทนของแคมเปญ “เจฟ ซาเตอร์“ ถ่ายทอดตัวตนของคนเมืองยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เต็มไปด้วยพลัง ความมั่นใจ และความเรียบหรูอย่างมีสไตล์ ทั้งในลุคแว่นสายตาและแว่นกันแดดที่สะท้อนเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ Ray-Ban ได้อย่างชัดเจนในทุกช่วงเวลาของชีวิตคนเมือง
“สำหรับผม Ray-Ban คือสไตล์ที่อยู่เหนือกาลเวลา” เจฟ ซาเตอร์ กล่าว “แคมเปญนี้คือการพูดถึงความเรียบง่ายและความมั่นใจผ่านชีวิตประจำวัน และผมภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณนั้นผ่านดีไซน์ที่เป็นทั้งไอคอนและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน”