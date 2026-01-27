บุ๊ค ใบหยก ถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน

ว้าวจริงๆ เมื่อหลายคนเห็น “บุ๊ค-พิมพ์เลิศ ใบหยก” โพสต์รูปแหวนหมั้นสีน้ำเงินที่ถูกแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมานานอย่าง “บอล-ภัสพงษ์ อร่ามเสรีวงศ์” ขอแต่งงาน เพราะแหวนหมั้นสีน้ำเงินไพลิน หรือ Blue Sapphire ขนาด 12 กะรัต ที่รายล้อมไปด้วยเพชรเม็ดงาม ดีไซน์เดียวกับแหวนหมั้นในตำนานของเจ้าหญิงไดอาน่า ที่เจ้าชายชาร์ลส์พระราชทานให้ในพิธีหมั้นเมื่อปี 1981 หนึ่งในแหวนที่ถูกกล่าวขานว่าโด่งดังและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษเลยทีเดียว
สำหรับ “บุ๊ค พิมพ์เลิศ” เป็นลูกสาวคนเล็กจากพี่น้อง 4 คน ของ “พันธ์เลิศ-ปริยะดา ใบหยก” นักธุรกิจเจ้าของตึกใบหยก และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนฝ่ายชาย “บอล ภัสพงษ์” ลูกชายของ “กษิณ-รัชติพร อร่ามเสรีวงศ์” เจ้าของบริษัท โพเวลอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ จำกัด ที่เกี่ยวกับไอที ซึ่งทั้งคู่รู้จักและสนิทสนมกันมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ฝ่ายชายอ่อนกว่าฝ่ายหญิง 1 ปี ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายไปเรียนต่อกันคนละมหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่ได้ทำให้ทั้งสองห่างเกินกันแต่อย่างใด หลังจากนี้เพื่อนพ้องน้องพี่จึงเตรียมชุดสวยๆ หล่อๆ ไว้ไปงานแต่งของทั้งคู่กันเร็วๆ นี้ได้เลย!
#CelebOnline #Celeb #พิมพ์เลิศใบหยก #ภัสพงษ์อร่ามเสรีวงศ์ #แหวนหมั้น #เพชรเม็ดโต #ตระกูลใบหยก #ข่าวCeleb #ข่าวTiktok
Cr.Bookbaiyoke