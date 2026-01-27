"ลิซ่า ฟีเวอร์" คนดังร่วมไวรัลโชว์รูปทะเลบัวแดง!

กลายเป็นไวรัลที่พูดถึงกันหนักมาก ถึงภาพที่ซุปตาร์ระดับโลกชาวไทยอย่าง "ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล" นั่งอยู่ในเรือท่ามกลางทุ่งทะเลบัวแดง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดอุดรธานี โดยบางคนก็มองว่าคล้ายกับรูปตัดต่อ จนทาง ททท. ต้องมาชี้แจงว่า ภาพนั้นเป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่อ หรือใช้ AI งานนี้ชาวเน็ตสนุกกันยกใหญ่ นำภาพตัวเองมาตัดต่อคล้ายกับภาพของลิซ่าในเรือ แต่มีท่าทางและอิริยาบถแตกต่างกัน หรือบางคนก็ขุดภาพสมัยที่เคยไปเที่ยวทะเลบัวแดง มาโพสต์เพื่อให้เข้ากระแสตอนนี้ด้วย จากดราม่ากลายเป็นเรื่องสนุกกันยกใหญ่ แถมงานนี้ยังกระตุ้นการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล : รูปภาพต้นฉบับที่มีน้องลิซ่านั่งอยู่ในเรือกลางทะเลบัวแดง กุมภวาปี จ.อุดรธานี ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador กับลุคสวยๆ แกลมๆ นั่งเรือเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย จนกลายเป็นภาพที่ทุกคนทำตาม
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ : ในฐานะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ต้องมีภาพแบบเดียวกับน้องลิซ่า งานนี้ท่านผู้ว่าฯ ททท. จึงมาในชุดผ้าไหมไทยสีสวย พร้อมโพสท่าสง่างามอลังการ
อมตา จิตตะเสนีย์ : อีกหนึ่งสาวที่อินกับความเป็นไทยอยู่แล้ว งานนี้จึงไปค้นภาพสมัยที่เคยไปเที่ยวทะเลบัวแดงมาตั้งแต่ปี 2018 มาโพสต์อินกับกระแสซะหน่อย
เดียร์น่า ฟลีโป : นักแสดงสาวที่เป็นที่รู้กันว่า เป็นเพื่อนสนิทกับน้องลิซ่า ก็ขอกินกับบรรยากาศเหมือนเพื่อนสาว ด้วยการโชว์รูปตัวเองในชุดไทยอีสาน นั่งเรืออยู่ในทะเลบัวแดงด้วย
วิชชุดา ลีนุตพงษ์ : เอาฟีลของทุ่งดอกบัวมาเข้ากระแสได้พอดี เมื่อสาวตั๋มเห็นภาพของน้องลิซ่า จึงนึกขึ้นได้ว่าเคยถ่ายเหมือนกัน พร้อมกับน้องกะทิน้องหมาตัวโปรด
แม่ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก : ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการนางงามไทย ก็อยากจะตามรอยน้องลิซ่า จึงจัดภาพคู่กับน้องบิงซูสุนัขตัวโปรดไปนั่งเรือล่องทะเลบัวแดงด้วยกัน
ธีรวัลคุ์ ปังศรีวงศ์ : ไปเที่ยวทะเลบัวแดงเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ยังประทับใจไม่หายกับทะเลบัวแดง 10,000 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกบัวแดง งานนี้เข้าใจถึงคำว่าสุดลูกหูลูกตาอย่างแท้จริง
ภูวนาถ คุนผลิน : ด้วยความรักสุขภาพ แต่ก็อยากจะอินกระแสกับเขาบ้าง อั๋นเลยจัดท่ายากบนเรือกลางทะเลบัวแดงซะเลย ไม่ธรรมดาจริงๆ
อารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร : งานนี้เจ๊เล้งก็มา! เจ้าแม่ผู้บุกเบิกธุรกิจสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ขอมาแบบเจ้าแม่หรูๆ แกลมๆ ผู้บริหารนั่งเรือลุยทะเลบัวแดง
เป้ย-ปานวาด เหมมณี และเมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร : สองสาวเพื่อนซี้ที่ทำธุรกิจร่วมกัน งานนี้จัดภาพสวยๆ ลงเรือกับเขาบ้าง ได้ทั้งภาพแคมเปญสวยๆ สำหรับการไลฟ์ขายของใช้งานแถมเข้ากับกระแสด้วย
อารณีย์ สุธรรมรัตนกุล : เจ้าของร้าน Alizee by Aranee สาวรักการท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ ขอเข้ากับบรรยากาศโชว์ภาพสวยๆ นอนโพสท่าในเรือแบบกระโปรงไม่เปียกอย่างน้องลิซ่าบ้าง บอกเลยงานนี้ AI ต้องมา
ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม : อยากจะติดแกลมเข้ากระแสกับเขาบ้าง นักครีเอท อย่าง ปิงปอง จึงจัดชุดหรู ถ่ายรูปกลางบึง แม้ไม่มีดอกบัวสีแดงแต่เน้นความก็อปปี้ภาพน้องลิซ่า
ไม่เว้นแม้กระทั่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่ อย่าง KFC ก็นำลุงเคน มาลงทะเลบัวแดงกับเขาด้วย ซึ่งไม่เพียงเท่านี้ เพราะแต่ละแบรนด์ก็นำมาสคอตของตัวเองมาเล่นในไวรัลนี้ด้วย ทั้งยังมีสายฮาอีกเพียบ