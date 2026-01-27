เจ้าหญิงอิงกริดกอบกู้ภาพลักษณ์ หลังนัดสังสรรค์กับพี่ชายผู้มีคดี

ท่ามกลางการจับตามองคดีเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของ “มาริอุส บอร์ก ฮอยบี้” ลูกติดเจ้าหญิงเม็ตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็มีข่าวการนัดสังสรรค์ของเขาและน้องสาวต่างบิดา “เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดร้า” ว่าที่สมเด็จพระราชินีของนอร์เวย์ในอนาคต หลุดออกมา เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว ว่ายังทรงเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และสร้างชื่อเสียให้กับราชวงศ์นอร์เวย์มาโดยตลอด
การนัดพบกันของ 2 พี่น้องต่างบิดา เมื่อช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาที่สกีรีสอร์ท ซึ่งทั้งสองสนิทสนมกันมาก และเจ้าหญิงเป็นน้องสาวที่แสดงความรักเคารพพี่ชายมาโดยตลอด โดยทั้งคู่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกัน ตามประสาพี่น้องที่ไม่ค่อยได้พบหน้า มาอัปเดตชีวิตกันตามปกติ
ถ้าเพียงแต่พี่ชายจะไม่ได้กำลังอยู่ในระหว่างการโดนคดีหลายกรณี และทางราชวงศ์เคยแสดงออกถึงการไม่ต้องการข้องเกี่ยวอะไรด้วย การสนิทสนมที่เห็นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เป็นสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดและเกี่ยวดองทางสายเลือดแบบหนีไม่พ้น
สาธารณชนจึงมุ่งโจมตีไปยังเจ้าหญิงอิงกริด ถึงการวางตัวที่ไม่เหมาะสม เพราะกระแสลบอย่างร้อนแรงที่มาริอุสทำให้ราชวงศ์ต้องประสบ ถึงแม้คุณจะยังรักและสนิทกับพี่ชาย ก็ควรเป็นการส่วนตัวไม่เปิดเผยสู่สาธารณชน และมองว่าเธอยังขาดวิจารณญานในการประพฤติตัว ที่ต้องเข้าใจว่าการกระทำใดๆ ล้วนส่งผลถึงวงกว้างได้ จึงควรมีความระมัดระวังให้มากกว่านี้
ด้านราชวงศ์นอร์เวย์เร่งกอบกู้ภาพลักษณ์ ด้วยการออกข่าว “นักศึกษาอิงกริด” ฉลองวันเกิดปีที่ 22 ด้วยภาพการใช้ชีวิตในออสเตรเลีย ซึ่งพระองค์กำลังศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ และเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนกลับมาเยี่ยมบ้านที่นอร์เวย์ ขณะนี้กำลังเดินทางเยือนฟินน์มาร์ก ทางภาคเหนือของนอร์เวย์ ทริปอย่างเป็นทางการทริปแรกของพระองค์ ในฐานะตัวแทนของราชวงศ์ แสดงถึงภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงองค์น้อย ที่พร้อมจะรับภารกิจหนักในฐานะประมุขของประเทศในอนาคตต่อจากพระบิดา