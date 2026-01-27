xs
คนดังเสริมลุคให้โดดเด่น ผ่านสีสันเสน่ห์ของแว่นตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



GENTLE MONSTER แบรนด์แว่นตาชั้นนำจากเกาหลีใต้ เปิดตัว Gentle Monster 2026 Bouquet Collection พร้อมเผยโฉม Immersive Pop-Up ที่มอบประสบการณ์เสมือนจริง ซึ่งมีเพียง 7 แห่งทั่วโลก ได้แก่ กรุงเทพฯ กรุงโซล โตเกียว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และนิวยอร์ก โดยครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ เชื้อเชิญศิลปินมากสไตล์ อาทิ พีพี กฤษฏ์, ณิชา ณัฏฐณิชา และโบว์ เมลดา ร่วมดื่มด่ำกับมนต์เสน่ห์แห่งสีสันในคอลเลกชันล่าสุด 2026 Bouquet Collection โดย พีพีมาพร้อมเชิ้ตขาว กางเกงเทเลอร์ขากว้างสีดำ และรองเท้าหนัง เสริมลุคด้วยแว่นตาเลนส์ใส กรอบเงิน สองรุ่นเด่น Futura-02 และ Origami-02, ณิชามาในลุคเสื้อกล้ามสีขาว กระโปรงยาว และรองเท้าหนัง พร้อมแว่นตารุ่น Futura-03 และ Crepe-01 และโบว์กับมาดเท่ๆ สเวตเตอร์แขนยาวสีดำ กระโปรงยาวสีเบจ รองเท้าบูทหนัง พร้อมแว่นตารุ่น Ganot-02 และ Tweed-01


ไฮไลต์อยู่ที่ป๊อปอัพสเปซแบบ Immersive กับสีสันจัดจ้านของดอกไม้ผลิบาน และกิจกรรม AI-Generated Photo Booth เมื่อถ่ายรูปแล้วระบบจะประมวลผลภาพออกมาเป็นแมวส้ม แต่งตัวเลียนแบบคาแรกเตอร์ผู้ถ่าย โดยมี วาสิษฐี เดชะคุปต์, อิทธิฤทธิ์ รัตนธารส อัมพุช, อรธิรา ภาคสุวรรณ์, สลิล สุญาณเศรษฐกร, สุวดี พึ่งบุญพระ และโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ ณ GENTLE MONSTER ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมงาน


คอลเลกชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างอันละเอียดอ่อนของดอกไม้ ที่ค่อยๆ เบ่งบาน นำรายละเอียดจากธรรมชาติมาตีความใหม่ เป็นไลน์แว่นตาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยดีไซน์มินิมอลขึ้น คล้ายการเอาลวดพันก้านดอกไม้ มาพันเป็นขาแว่น และน้ำหนักที่เบาลง ถ่ายทอดผ่านแคมเปญฟิล์มร่วมกำกับโดยศิลปินมากความสามารถ FKA twigs และ Jordan Hemingway

