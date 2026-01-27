โมทีฟเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์ไทย อวดงานคราฟต์มุมมองใหม่

โมทีฟ ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ สยามพารากอน จัดนิทรรศการ “THAI CRAFT Exhibition 2026” แสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่เปรียบเสมือนผลงานมาสเตอร์พีซ จากช่างฝีมือและดีไซเนอร์ไทยคุณภาพระดับสากลกว่า 22 แบรนด์ อาทิ Lotus Arts de Vivre, Alexander Lamont, Amoarte.brand, Panisa, A new craft, AGAL, ALT, Karava, Sukerthing, Kenkoon, Lasunya, Masaya, Oh ! dinary, Podium, QURV, RES, Sonite, TOUCHABLE, TAKE HOME DESIGN, A GIFT FROM NATURE และ Corner43 แต่ละแบรนด์สะท้อนอัตลักษณ์ของงานศิลปะ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานฝีมือไทยในมุมมองใหม่ บนพื้นที่ชั้น 3 สยามพารากอน วันนี้-26 ม.ค. 69
นิทรรศการถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และเป็นแหล่งรวมผลงานคราฟต์คุณภาพ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากภูมิปัญญาดั้งเดิม ผ่านการตีความใหม่ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และรสนิยมของผู้ชมในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้งานคราฟต์ไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น พื้นที่การจัดแสดงถูกออกแบบให้สะท้อนการผสมผสาน ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของดีไซเนอร์ไทย ความประณีตของงานฝีมือ และองค์ความรู้จากอดีตที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่ผลงานร่วมสมัย