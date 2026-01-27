รวมพลังนักศึกษาโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ สะท้อนความยั่งยืน!?

เอ็ม ดิสทริค ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดงาน “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2569” หรือ “Bangkok Design Week 2026” ธีม “DESIGN S/O/S” ระดมนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ทุกสาขา ร่วมกันคิดและครีเอทความสร้างสรรค์ในแบบตัวเอง เพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก โดยชวนเหล่านิสิต-นักศึกษาที่ร่วมโครงการ Academic Program มาปลดล็อกสกิลการออกแบบ พร้อมแสดงไอเดียผ่านการรังสรรค์ผลงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัดเป็นปีที่ 2
ปีนี้มีแนวคิดว่า “Something to Stay___On” ให้ทุกคนถ่ายทอดมุมมองผ่านผลงานศิลปะ หรือการออกแบบที่สะท้อน “ความยั่งยืน” และ “ความแข็งแกร่งของเมืองในปัจจุบัน” โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ผลงานที่คงอยู่ได้จริง พร้อมเชื่อมโยงผู้คน มีประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม มีนิสิต-นักศึกษากว่า 17 ทีม จาก 10 สถาบัน
ภายในงานมี สุธาวดี ศิริธนชัย กก.ผจก.สายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค ไซม่อน นิโคลัส พิลลาร์ด ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ เอ็ม ดิสทริค รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิชิต วีรังคบุตร รองผอ.CEA, ธีรนพ หวังศิลปะคุณ ผู้ก่อตั้ง TNOP Design, จิตต์สิงห์ สมบุญ ศิลปิน นักออกแบบ แฟชั่น ดีไซเนอร์ ร่วมให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง ณ เอ็ม ดิสทริค วันที่ 29 ม.ค.-8 ก.พ. 69