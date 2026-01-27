ร.ต. จักรา ยอดมณี​ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “SEE ISAN EXPO 2026”

ร.ต. จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “SEE ISAN EXPO 2026” จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีผู้บริหารกระทรวงและภาคเอกชน ผู้บริหารวงการค้าปลีก และศูนย์รวบรวมสินค้าโดดเด่นจีน-อาเซียน (China ASEAN Mercantile Exchange - CARMEX) จากสาธารณรัฐประชาขนจีน ร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์
ปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดงาน “Korea Fair” ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เอกมัย โดยมี ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พร้อม สุรีย์ ชูรัฐเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงานประธานและเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และ Ms. Hyojin Lee, Customs Attachéร่วมงาน โดยงานจัดถึง 4 ก.พ. 69 ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 10 สาขาที่ร่วมรายการ และผ่านแอป Big C PLUS
***
สยามพารากอน จัดงาน “NEXTOPIA WELLNESS WEEK” ยกขบวนสินค้าเพื่อสุขภาพมาให้ชอปครบครัน พร้อมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟและกิจกรรมปรับสมดุล 26 ม.ค.-1 ก.พ. 69 ที่ NEXTOPIA ชั้น 5 และชั้น 5A สยามพารากอน ตลอดจนสินค้าไลฟ์สไตล์ด้านการออกกำลังกายและการดูแลตัวเองมากมาย
***
กูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย และสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย จัดงาน “Taste of Australia 2026” ถึงวันที่ 5 ก.พ. 69 ณ กูร์เมต์มาร์เก็ต ทุกสาขา โดยมี ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย แคเมรอน แอลลัน ทูตพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลียประจำประเทศไทย ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมต้อนรับ ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน