Burberry Brit Matte Lip Veil ริมฝีปากฟุ้งละมุน ฟินิชเรียบหรู ติดทนนานตลอดวัน

Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) เผยโฉม Burberry Brit Matte Lip Veil (เบอร์เบอรี่ บริท แมทท์ ลิป เวล) ลิปสติกเนื้อแมตต์รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมหัวแปรงคุชชั่นดีไซน์พิเศษที่มอบสีสันคมชัด และสามารถปรับแต่งระดับสีได้ตามต้องการ ผสานนวัตกรรมการบำรุงริมฝีปากให้คงความชุ่มชื้นและบางเบาสบาย แม้เป็นฟินิชแบบแมตต์ มอบสัมผัสเรียบเนียนดุจผ้าคลุมบางเบาที่โอบอุ้มริมฝีปาก ให้คงความสวยงามสมบูรณ์แบบตลอดวัน
ด้วยแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณร่วมสมัยของคอลเลกชั่น Burberry Brit ลิปสติกรุ่นใหม่นี้ นำเสนอนิยามใหม่ของลิปแมตต์ ผ่านมุมมองที่อ่อนโยนและประณีตยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อสัมผัสที่บางเบา นุ่มนวล และมอบผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติอย่างไร้ที่ติ สะท้อนความงามร่วมสมัยในแบบฉบับของ Burberry ได้อย่างลงตัว
แต่งแต้มริมฝีปากด้วยเวลแห่งสีสัน พร้อมการบำรุงและดูแลอย่างประณีต (THE DETAILS)
Burberry Brit Matte Lip Veil ลิปสติกรุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสบางเบา สบายริมฝีปาก พร้อมสีสันที่ติดทนนาน และสามารถปรับแต่งระดับความเข้มของสีได้ตามต้องการ มอบการปกปิดที่เรียบเนียน ให้ลุคริมฝีปากฟุ้งละมุนบางเบา พร้อมคงความงามยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง
ด้วยดีไซน์หัวแปรงแบบคุชชั่น ช่วยให้การลงลิปสติกเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว มอบผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นบลัชออนเนื้อลิควิดเพื่อเพิ่มมิติของสีสันบนใบหน้าได้อย่างลงตัว
ลิปสติกรุ่นนี้มาพร้อม 6 เฉดสี ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกอันงดงามของอังกฤษ ตั้งแต่สีชมพูของกุหลาบอังกฤษ ไปจนถึงโทนอุ่นของสีอิฐที่สะท้อนสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์แห่งมหานครลอนดอน
เฉดสีทั้ง 6 ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกแห่งเกาะอังกฤษ
601 British Rose - ชมพูนู้ด มอบสัมผัสนุ่มละมุนในโทนสุภาพ
611 Marmalade - พีชอบอุ่น ถ่ายทอดความสดใสอย่างมีชีวิตชีวา
620 Peony – ชมพูหวานเข้มชัด สะท้อนความโรแมนติกอย่างอ่อนโยน
652 English Oak - น้ำตาลนู้ดสไตล์อังกฤษ มอบความสง่างามให้ริมฝีปากอย่างคลาสสิก
656 Red Brick - น้ำตาลแดงอิฐ มอบลุคเท่นำสมัยและโดดเด่น
93 Russet - น้ำตาลแดงเข้ม โทนหรูหรา มอบความมั่นใจและเสน่ห์ที่น่าค้นหา
เผยเทคโนโลยีเบื้องหลังริมฝีปากสวยสมบูรณ์แบบ (THE TECHNOLOGY)
Burberry Brit Matte Lip Veil โดดเด่นด้วยแพคเกจสีเบจอันเป็นเอกลักษณ์ของ Burberry พร้อมดีไซน์ปลายด้ามที่สะท้อนเฉดสีของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เลือกใช้งานได้อย่างสะดวก สะท้อนถึงความประณีตจากมรดกแห่งงานฝีมือที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเสริมด้วยหัวแปรงแบบคุชชั่นเนื้อนุ่ม ที่ช่วยให้การลงลิปสติกเป็นไปอย่างเรียบเนียนและออกแบบมาเพื่อการพกพาและการใช้งานในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบฟินิชที่ดูหรูหรา
ก้าวสู่บทถัดไปของ BURBERRY LIPS
สานต่อความสำเร็จตลอดกาลของ Lip Velvet Crush ด้วย Burberry Brit Matte Lip ลิปสติกเนื้อแมตต์รุ่นใหม่ที่สะท้อนการก้าวสู่บทถัดไปของลิปสติก Burberry ด้วยนิยามแห่งความทันสมัย เนื้อสัมผัสบางเบาสบาย และสีสันที่ติดทน ถ่ายทอดเสน่ห์ความงามอย่างประณีตในแบบฉบับของ Burberry
Burberry Brit Matte Lip Veil วางจำหน่ายในราคา 1,510 บาท ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty Siam Paragon ชั้น M, EMSPHERE ชั้น M, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เมกาบางนา ชั้น 1 และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป