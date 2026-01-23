เทรนด์ใหม่ผู้ปกครองไทย ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็ก เตรียมทักษะชีวิตปูทางสู่โลกอนาคต

ปัจจุบันเราอาจจะเห็นบรรดาผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการลงทุนเรื่องการศึกษาของลูกมากขึ้น ด้วยการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะนอกจากจะได้พัฒนาเรื่องภาษาแล้ว หลายครอบครัวมองว่า การไปเรียนต่างประเทศ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ทักษะชีวิตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อื่นๆ อีกมากมาย ที่อาจจะไม่ได้รับ หากอยู่ในสภาพแวดล้อมแสนสบายที่บ้านที่มีคนคอยดูแลตลอดเวลา ฉะนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่นี้ MIECA ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อต่างประเทศ จึงจัด Session แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษา การใช้ชีวิต จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และมุมมองจากเหล่าคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกไปเรียนยังโรงเรียนประจำตั้งแต่ยังเด็ก
นอกจากนี้ยังมี Aiglonians (ศิษย์เก่าของโรงเรียน Aiglon) มาร่วมพูดคุย บอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิต ณ ต่างแดนในวัยเด็ก คุณกัณฑ์ นาวิกผล กรรมการบริษัท สไมล์ลิ่ง แม๊ด ด๊อก จำกัด (Smiling Mad Dog) เล่าว่า “เหตุผลที่คุณพ่อ คุณแม่ส่งผมไปเรียนที่ Aiglon เพราะท่านไปดูโรงเรียนแล้วชอบ ประกอบกับตอนเด็ก ๆ ทุกอย่างในชีวิตผมมีคนดูแลทั้งหมด ท่านจึงอยากให้ผมฝึกที่จะช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งพอโตขึ้นมาจึงได้รู้ว่าประสบการณ์ที่ได้รับมาจาก Aiglon เป็นสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ากับชีวิตผมมาก ๆ เพราะช่วยสร้างให้เราเข้มแข็งและช่วยเหลือตัวเองได้ดี ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการใช้ชีวิตของผม ด้วยการมอบโอกาสที่ดีนี้ให้ Aiglon เป็นโรงเรียนที่ดีมาก ๆ ถ้าใครมาปรึกษาผมเรื่องหา Boarding School ให้ลูก ผมจะแนะนำ Aiglon เลย”
ในช่วงถามตอบ ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน อาทิ เอมี่-มรกต แสงทวีป, แพร์-ณกุล ยุคล ณ อยุธยา, ดร.จอมพงษ์ มงคลวนิช ก็ร่วมสอบถามมากมาย โดยมี มร.Pretima Farrant, Associate Director of Admissions - Aiglon College คอยให้คำตอบเกี่ยวกับโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องการฝึกทักษะชีวิตของเด็กให้รอบด้าน ทั้งวิชาการ การเป็นผู้นำ และการเป็น World Citizen ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่โรงเรียนก็เน้นเช่นกัน โดยโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนการสอนควบคู่กิจกรรมกลางแจ้ง – นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ปีนเขา สกี เดินป่า และการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อสร้างวินัย ความอดทน และการทำงานเป็นทีม
สาวสวยเก่ง ซาช่า - อัญชิสา กิติพราภรณ์ CEO บริษัท Max Maxlife ก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยเช่นกัน “ซาช่าเองก็คล้าย ๆ กันคือ เวลาอยู่เมืองไทย จะมีคนคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง คุณแม่เลยอยากส่งเราไปเรียนต่างประเทศ ไปฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเอง คุณแม่ก็ไป Visit หลายโรงเรียนมาก ๆ จนมาเจอ Aiglon ที่ตรงใจคุณแม่และดูเหมาะสมกับเราที่สุด”
“ตอนที่ไปเรียนด้วยความที่ยังเด็กมาก ก็ร้องไห้คิดถึงบ้านทุกวัน เพราะยังไม่เข้าใจว่าโอกาสที่เราได้รับคืออะไร แล้วเราโชคดีมากขนาดไหน แต่พอเติบโตขึ้นมา ณ วันนี้ ได้มองย้อนกลับไป ประสบการณ์ โอกาส คนรอบ ๆ ตัวที่มาจากหลากหลายประเทศ กิจกรรมที่เราได้ทำอย่างหลากหลายที่เชื่อได้ว่าไม่มีที่ไหนหลากหลายเท่าที่นี่แล้ว สิ่งเหล่านี้ทำให้ซาช่ารู้สึกว่าคือของขวัญที่ติดตัวเรามาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเราจะไม่มีทางเติบโตแบบแข็งแกร่งได้ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายได้เลย ความลำบาก ความเหนื่อยที่เราได้เจอใน Boarding School ต่างหาก ที่เป็นสิ่งใหม่ในชีวิตที่สร้างให้เราเป็นเราในทุกวันนี้”
ปิดท้ายงาน คมพิชญ์ พนาสุภน ผู้ก่อตั้ง MIECA เสริมความเห็นเรื่องทักษะชีวิตด้วยว่า “ความสำเร็จและการได้เป็นตัวของตัวเองของผมในทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ไปเรียนต่างประเทศมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งทำให้ผมได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตแบบรอบด้าน ผมมองว่าทักษะชีวิตอย่างความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ล้วนมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทักษะเหล่านี้ไม่ได้เรียนรู้ได้แค่ในห้องเรียน แต่เกิดจากการทำกิจกรรม การใช้ชีวิตจริง การออกจากคอมฟอร์ตโซน และเหตุผลเหล่านี้เองก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมก่อตั้ง MIECA ขึ้นมาด้วย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้ผู้ปกครองที่อยากส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ ได้เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพของลูก เพื่อให้ลูกได้พัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน พร้อมเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการไปเรียนต่างประเทศจริงๆ ”