เตรียมฉลองเทศกาลแห่งความรักภายใต้บรรยากาศ “LOVE IN BLOOM”

โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ เชิญชวนทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับฤดูกาลแห่งความโรแมนติกผ่านเทศกาลแห่งความรักภายใต้บรรยากาศ “Love in Bloom” ร่วมสัมผัสประสบการณ์วันวาเลนไทน์ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อเฉลิมฉลองความรักในทุกแง่มุม ตั้งแต่มื้อค่ำใต้แสงเทียนอันแสนอบอุ่น ชุดน้ำชายามบ่าย ไปจนถึงของขวัญสั่งทำพิเศษและค็อกเทลที่รังสรรค์อย่างมีศิลปะ ทุกประสบการณ์สะท้อนความงดงามของช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันร่วมกัน ถ่ายทอดผ่านเอกลักษณ์แห่งความหรูหรา ความคิดสร้างสรรค์ และการบริการตามมาตรฐานของโรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร Caleō (คาเลโอ) ฉลองช่วงเวลาแห่งความรักที่กำลังเบ่งบาน ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์กับชุดน้ำชายามบ่ายในเทศกาลวันวาเลนไทน์ด้วยโทนสีชมพูหวานละมุน แต่งแต้มด้วยเฉดสีชมพูอ่อนและสีแดงแห่งความโรแมนติก ท่ามกลางวิวสวนอันขียวขจี พร้อมนำเสนอขนมหวานที่รังสรรค์อย่างประณีตในรูปทรงหัวใจและดอกไม้ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากถ้อยคำแห่งความรักอันอ่อนโยน โดยเมนูประจำปีนี้โดดเด่นด้วยการผสานรสชาติของดอกไม้และผลไม้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบอิสปาฮาน (Ispahan rose) ลิ้นจี่ และราสป์เบอร์รี, สตรอว์เบอร์รีผสานฮิบิสคัส รวมถึงเสาวรสและกลิ่นมะลิ เสิร์ฟเคียงคู่กับรถเข็นของหวานซิกเนเจอร์ พร้อมมอบประสบการณ์ที่ทั้งน่าหลงใหลและเปี่ยมด้วยความรื่นรมย์
พิเศษสำหรับวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ จะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการแสดงวาดภาพสดในธีมวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะ พร้อมรับภาพพอร์ตเทรตสั่งทำพิเศษเป็นของที่ระลึก เพื่อเก็บบันทึกช่วงเวลาอันน่าประทับใจนี้
ห้องอาหาร Lily’s เปิดตัวดินเนอร์วันวาเลนไทน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ผสานความละเมียดละไมเข้ากับความรื่นรมย์ระดับพรีเมียม ในทุกค่ำคืนถูกเนรมิตให้เป็นฉากแห่งความโรแมนติก พร้อมดนตรีแจ๊สสดสุดพิเศษเฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ Lily’s
คู่รักจะได้ลิ้มลองเมนูห้าคอร์สที่รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศ อาทิ คาเวียร์ Oscietra, เซวิเช่หอยเชลล์, คาร์ปาชโชปลาคิงฟิชรมควันด้วยไม้แอปเปิล พร้อมเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูไฮไลท์อย่าง เนื้อวากิว หรือล็อบสเตอร์ภูเก็ต ปิดท้ายค่ำคืนด้วยของหวานซิกเนเจอร์วันวาเลนไทน์ พร้อมกล่องของขวัญพราลีนทำมือสุดประณีตกลับบ้าน
Duet by David Toutain นำเสนอการเดินทางแห่งรสชาติ พร้อมถ่ายทอดทั้งความแตกต่างและความกลมกลืนของความรัก ผ่านเมนูคาเวียร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 8 คอร์สที่รังสรรค์โดยเชฟมิชลินสตาร์และเชฟเดอคูซีน เสิร์ฟในบรรยากาศเรือนกระจกอันเป็นส่วนตัวของห้องอาหาร ร่วมเฉลิมฉลอง La Maison Nordique ประสบการณ์สำหรับปีนี้ด้วยคาเวียร์ในหลากหลายมิติ โดยรังสรรค์อย่างประณีตตลอดทั้งเมนู เพื่อยกระดับแต่ละจานด้วยความสง่างาม ความลุ่มลึก และความรื่นรมย์เหนือระดับ
หรือจะยกระดับการมอบของขวัญด้วยเซ็ตของขวัญวันวาเลนไทน์ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนพิเศษ ทุกชิ้นสามารถจัดวางในกล่องของขวัญสั่งทำพิเศษ ประดับด้วยดอกไม้อย่างสง่างาม ถ่ายทอดความรักและความหมายอันลึกซึ้งในทุกการมอบให้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล rc.bkk.gsc@ritzcarlton.com หรือโทร +66 2180 7777