คนดังแห่ร่วมเทรนด์ #2016challenge แชร์ภาพย้อนอดีตเมื่อ 10 ปีก่อน

จากการแชร์ภาพสมัยวัยละอ่อนเมื่อช่วง 2 สัปดาห์ก่อนให้เข้ากับช่วงเทศกาลวันเด็ก มาถึงตอนนี้เทรนด์การแชร์ภาพในอดีต ก็ยังคงมีกระแสต่อเนื่อง เพราะมีเทรนด์แท็ก #2016challenge ที่แพร่หลายไปทั่วโลก แต่ละคนพากันย้อนอดีตไปว่า เมื่อ 10 ปีก่อนเป็นอย่างไรกันบ้าง ทำอะไรอยู่ มีไลฟ์สไตล์หรือแฟชั่นเปลี่ยนไปขนาดไหนบ้าง? บรรดาเซเลบริตีของไทยก็ไม่ขอน้อยหน้า พากันย้อนกลับไปมองเมื่อ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา สมัยวัยหนุ่มสาวของตัวเอง แต่ละคนจะเป็นอย่างไรก็บ้างนั้น ลองไปดูกัน
เริ่มจาก “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ” ที่บอกว่าเลยว่าลุคเมื่อ 10 ปีก่อนของเธอนั้นสวยใส แบบบอกว่าเป็นนักศึกษาจบใหม่ก็เชื่อ ถึงแม้ว่าเธอจะก้าวเข้าเลข 5 แล้ว และก็ยังคงความเป็นตัวแม่แห่งวงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอด
ถัดมา “เบอร์ดี้-ปาวา นาคาศัย” พาย้อนไปช่วงใสๆ แต่ก็ฉายแววแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ที่เอาอยู่ทุกลุค ไม่ว่าจะแบรนด์ไหน สไตล์ไหน เธอแต่งออกมาได้เก๋ไก๋หมด
ด้าน “นี-ชาลิสา วีรวรรณ” อดีตตัวแม่สายแฟชั่น ในปี 2016 เธอเปิดหน้าบทใหม่ในชีวิต ห่างออกจากวงการแฟชั่น หันไปสนุกกับการเดินทางค้นหาอินเนอร์ภายในของตัวเอง
ส่วน “ขวัญ-ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” เซอร์ไพรส์ด้วยลุคไบเกอร์สาว สมัยที่ทำแบรนด์ ดูคาติ และ รอยัล เอนฟิลด์ เลยมีภาพเธอกับบิ๊กไบค์คันใหญ่สุดเท่ รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบัน
เปรี้ยวแซ่บไม่มีเปลี่ยน “แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ที่ตอนนั้น VATANIKA กำลังฮิตติดลมบนสุดๆ แบรนด์สัญชาติไทยที่มีคนดังต่างชาติหยิบไปสวมใส่ออกงานระดับโลกมากมาย และเจ้าของแบรนด์ก็ฮอตปรอทแตกไม่แพ้กัน
สาวคนนี้ก็พาย้อนอดีตสมัยแบรนด์แฟชั่นรุ่งเรืองเช่นกัน “ตุ๊ย-ทิพนันท์ ไกรฤกษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง” พาย้อนถึงสมัยทำแบรนด์กระเป๋า Tu’i พร้อมความทรงจำสมัยลูกชายยังเล็ก ที่คุณพ่อคอรี่ต้องคอยอุ้มกระเตงไปไหนมาไหน
สำหรับ “แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์” ก็หวนระลึกถึงการเป็นอดีตบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่ เซเลบตัวท็อป ปีนั้นเธอขึ้นหน้าปกนิตยสารฉ่ำมาก รวมถึงเป็นดาวเด่นในงานมีแฟนคลับติดตามมากมาย
นายทหารสาว “ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร” พาย้อนอดีตวัยใส ทั้งการท่องเที่ยวเดินทาง สนุกสนานกับแก๊งเพื่อน และภาพความอบอุ่นครอบครัวพร้อมหน้า ที่มีคุณพ่อจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ผู้ล่วงลับ
คุณแม่ไซส์เอส “มิ้นท์-ณิชชา บุณยากร” ก็คงความเป็นสาวนักเดินทาง มีไลฟ์สไตล์ชีพจรลงเท้า พาลุคสาวผมบรอนซ์ทองสุดเท่ไปเที่ยวหลายประเทศ แต่ที่โดดเด่นคือเป็นปีที่เธอพบรักกับคุณสามี
สาวร่างเล็กอีกคน “มิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ” ก็โชว์ความเป็นขาประจำงานสังคมที่ยังคงมาตลอด 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหน สินค้าอะไรเป็นต้องเชิญเธอไปร่วมงาน
เธอคนนี้ “โม-นภัสนันท์ พรประภา” ปี 2016 เป็นปีที่สำคัญ เพราะเธอก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่แห่งความเป็นแม่ โดยคลอดลูกสาวคนโต น้องริสา ภาริสา ให้กับสามี แพท-ประกาสิทธิ์ พรประภา
ด้าน “อุ้ย-สุทัศนีย์ ซอโสตถิกุล” ก็คลอดลูกสาวปีนั้นเช่นเดียวกัน แต่เป็นลูกคนที่ 2 ที่ช่วยเติมเต็มให้ครอบครัวครบทั้งลูกหญิง ลูกชาย
ปิดท้ายกันที่เซเลบหนุ่มหน้าเด็กตลอดกาล “หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล” ที่แม้จะย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อน เขาก็ยังคงความเป็นตัวพ่องานสังคม และเจ้าพ่อสื่อ ออกรายการให้สัมภาษณ์แบบไม่ตายไมค์มาโดยตลอด