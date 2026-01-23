ค้นหาสไตล์การแต่งตัวรับลมหนาวในแบบ พอล สมิธ

ท่ามกลางบรรยากาศการจัดโชว์ในรูปแบบ Salon Show ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง “พอล สมิธ” (Paul Smith) ได้เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าผู้ชายสำหรับช่วงฤดูหนาวปลายปี 2026 เพื่อฉลองให้กับงานตัดเย็บอันเป็นไอคอนิกและประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของแบรนด์ จากแนวคิด "Magpie dressing" ด้วยการหยิบองค์ประกอบต่างๆ นำมามิกซ์แอนด์แมตช์จนเกิดลุคยูนีคอย่างมีชั้นเชิง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสุขในการออกเดินทาง และสะสมสิ่งของล้ำค่า
ด้วยแรงบันดาลใจจากคลังสมบัติล้ำค่าของเซอร์พอล ภาพลักษณ์หนอนหนังสือของชาวอังกฤษ ไปจนถึงโลกแห่งโบฮีเมียนอันเปี่ยมด้วยศิลปะของศิลปินชื่อดัง อย่าง Jean Cocteau ถูกนำมาถักทอเข้าไว้ในคอลเลกชันนี้ด้วยกันอย่างลงตัว
พอล สมิธ ได้เลือกใช้กลุ่มโทนสีฤดูใบไม้ร่วงที่ลุ่มลึกมาเป็นสีพื้น พร้อมแต่งแต้มด้วยสีสันที่สดใส และลวดลายจากคลังดีไซน์ในอดีต ให้โดดเด่นผ่านการผสมผสานระหว่างงานพิมพ์ แพตเทิร์น และเนื้อผ้าที่หลากหลาย ทั้งยังถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากเส้นทางอาชีพของเซอร์พอล รวมถึงแรงบันดาลใจซึ่งได้จากคลังภาพถ่ายจำนวนมหาศาล ของบิดาของเซอร์พอล ที่ถูกนำมาพิมพ์ลงบนเสื้อเชิ้ต
นอกจากนี้ ลายจุดยังโดดเด่น ผ่านการเล่นเลเยอร์ของความโปร่งแสงและเงา ที่ตกแต่งไปกับลายวาดมือรูปลูกแพร์ ไม่เพียงเท่านั้น เขายังปรับโครงสร้างเครื่องแต่งกายจากภายในสู่ภายนอก อย่าง งานซับในที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความหลงใหลในทฤษฎีสีแบบญี่ปุ่นอีกด้วย ส่วนเสื้อเชิ้ต สูท และเนกไท ยังเพิ่มลูกเล่นการตัดเย็บที่แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเลเยอร์ปลายแขนเสื้อ (Layered cuffs) การใช้ผ้าโปร่งบาง (Sheer fabrics) และแม้แต่ที่คลุมกระดุม (Button covers) ซึ่งล้วนส่งเสริมแนวคิดหลัก อย่าง "Magpie dressing" ยังขยายไปถึงแอกเซสซอรี อย่าง กระเป๋าหนังฟอกนุ่ม เข็มขัด และชาร์มที่ถูกทำผิวให้ดูมีร่องรอยการใช้งานประดับอยู่บนรันเวย์
ยิ่งไปกว่านั้น พอล สมิธ ยังได้หยิบเอาผลงานของศิลปิน “คอลิน บาร์เนส” ที่เก่งด้านภาพสเก็ตช์ดีไซน์ยุคแรกเริ่มของแบรนด์ เมื่อปี 1976 มาเป็นหัวใจสำคัญของงาน ด้วยภาพวาดฝาผนังขนาดใหญ่ ที่นำมาจากผลงานต้นฉบับของบาร์เนส ด้วยเทคนิค Trompe L’oeil หรือการวาดภาพแบบมีมิติ เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งการค้นพบและความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย