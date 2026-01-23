xs
xsm
sm
md
lg

โอริส “Bullseye” ถ่ายทอดเสน่ห์เหนือกาลเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังห่างหายไปเกือบสามทศวรรษ Big Crown Pointer Date “Bullseye” กลับมาอีกครั้ง ในฐานะดีไซน์นาฬิกาเหนือกาลเวลา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเป็นอิสระของ โอริส (Oris) ตัวเรือนสเตนเลสสตีลขนาด 38 มม. แบบประกอบหลายชิ้น พร้อมหน้าปัด “Bullseye” เป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1910 จากหลักฐานแคตะล็อกในยุคนั้น แสดงให้เห็นนาฬิกาพก ที่มาพร้อมหน้าปัดทูโทนสีเทาและดำแบบวงแหวนซ้อนกันจากศูนย์กลาง วงแหวนแสดงวันที่ตกแต่งรายละเอียดสีแดงสไตล์สปอร์ต และเข็ม Pointer Date ปลายสีแดง มาพร้อมเม็ดมะยมขนาดใหญ่ ขอบตัวเรือนแบบเซาะร่อง และกลไกจักรกลออโตเมติก Oris Calibre 754 สายหนัง Cervo Volante สีดำ ผลิตจากหนังกวางอย่างยั่งยืน พร้อมระบบเปลี่ยนสายแบบรวดเร็ว กันน้ำลึก 50 เมตร







โอริส “Bullseye” ถ่ายทอดเสน่ห์เหนือกาลเวลา
โอริส “Bullseye” ถ่ายทอดเสน่ห์เหนือกาลเวลา
โอริส “Bullseye” ถ่ายทอดเสน่ห์เหนือกาลเวลา
โอริส “Bullseye” ถ่ายทอดเสน่ห์เหนือกาลเวลา
กำลังโหลดความคิดเห็น