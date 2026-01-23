โอริส “Bullseye” ถ่ายทอดเสน่ห์เหนือกาลเวลา

หลังห่างหายไปเกือบสามทศวรรษ Big Crown Pointer Date “Bullseye” กลับมาอีกครั้ง ในฐานะดีไซน์นาฬิกาเหนือกาลเวลา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเป็นอิสระของ โอริส (Oris) ตัวเรือนสเตนเลสสตีลขนาด 38 มม. แบบประกอบหลายชิ้น พร้อมหน้าปัด “Bullseye” เป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1910 จากหลักฐานแคตะล็อกในยุคนั้น แสดงให้เห็นนาฬิกาพก ที่มาพร้อมหน้าปัดทูโทนสีเทาและดำแบบวงแหวนซ้อนกันจากศูนย์กลาง วงแหวนแสดงวันที่ตกแต่งรายละเอียดสีแดงสไตล์สปอร์ต และเข็ม Pointer Date ปลายสีแดง มาพร้อมเม็ดมะยมขนาดใหญ่ ขอบตัวเรือนแบบเซาะร่อง และกลไกจักรกลออโตเมติก Oris Calibre 754 สายหนัง Cervo Volante สีดำ ผลิตจากหนังกวางอย่างยั่งยืน พร้อมระบบเปลี่ยนสายแบบรวดเร็ว กันน้ำลึก 50 เมตร