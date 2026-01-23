คริสปี้ ครีม ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน กับโดนัทคอลเลกชันพิเศษ

คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน กับโดนัทคอลเลกชันพิเศษ “Happy Chinese New Year” 3 แบบ 3 สไตล์ เริ่มที่ Happy Pony Doughnut แต่งแต้มหน้าโดนัทเป็นรูปม้าน้อยด้วยช็อกโกแลตไลท์บราวน์ ไวท์ช็อกโกแลต เรดช็อกโกแลต และวิปปิ้งครีม สอดไส้สับปะรด, Lucky Coin Doughnut โดนัทสอดไส้ไข่เค็ม เคลือบเกลซสีแดงแวววาว ตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตรูปเหรียญจีน และ Golden Orange Doughnut โดนัทสอดไส้ส้ม เคลือบเกลซสีทอง มาพร้อมกล่องลายลิมิเต็ด19 ม.ค.-17 ก.พ. 69 ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา
เน็กซ์โทเปีย สยามพารากอน ร่วมกับ ภชกรณ์ กาญจนมงคล บจก.ฟุสโก กรุ๊ป, ซาร่า พงศ์ปัญณ อดีต Mrs. Tourism และสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา โรงพยาบาลปิยะเวท จัดงาน Nextopia Prime Dance Club ปาร์ตี้สไตล์ Dance Club สำหรับวัยทำงาน วัยกลางคน ไปจนถึง Active Seniors ที่ชื่นชอบการเต้นรำ และออกกำลังกายแบบ Low Impact Dance วันที่ 21 ก.พ. 69 ณ Nextopia ชั้น 5 สยามพารากอน เวลา 13.00-16.00 น. สอบถาม โทร. 09-3428-9594