น้องธี ลีนุตพงษ์ ได้เข้าเป็นนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตามรอยพ่อ

เรียกว่าสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก เมื่อน้อง “น้องธี-ธีทัต ลีนุตพงษ์” ลูกชายคนโตของ “นัท-อภิชาติ ลีนุตพงษ์” สอบเข้าเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เหมือนคุณพ่อ “นัท-อภิชาติ ลีนุตพงษ์” แถมคุณแม่ของน้องธี “ขวัญ-ม.ล.พลอยนภัส (ดิศกุล) ลีนุตพงษ์” ก็ยังเป็นศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่อีกหลายปีมาก่อนอีกด้วย งานนี้คุณแม่ก็อดใจไม่ไหวโพสต์ถึงความปราบปลื้มที่ลูกชายคนโตเพิ่งสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีใจความสำคัญว่า... ยินดีกับนิสิตจุฬาฯ คนใหม่ด้วยค้าบบบ ตามรอยป๊าเลยน้าพี่ธี สาวอักษรคนนี้ภูมิใจสุดๆเลย หนุ่มรัฐศาสตร์จุฬาฯ สองคนในบ้าน PGS CU โดยมีกองเชียร์ที่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ของฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก
Cr.Kwan Ploynapat Leenutapong