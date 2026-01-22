เจ้าหญิงเดซิเร่แห่งสวีเดน สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษา 87 ปี

สำนักพระราชวังของสวีเดน ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง เจ้าหญิงเดซิเร่ บารอนเนสซิลฟ์เวอร์สเคิลด์ พระโสทรเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2026 สิริพระชันษา 87 ปี โดยสำนักพระราชวังได้แถลงว่า ได้สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ ณ ที่ประทับในปราสาทโคแบร์ก ในแคว้นเวสเตอร์เยิตลันด์
สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ได้มีพระราชดำรัสแสดงความเสียพระราชหฤทัย “เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจยิ่งที่ได้ทราบข่าวการจากไปของพี่สาวข้าพเจ้า เจ้าหญิงเดซิเร่ ช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ดีมากมายเกิดขึ้นในครอบครัวซิลฟ์เวอร์สเคิลด์ที่เวสเตอร์เยิตลันด์ ที่ซึ่งมีความหมายต่อพี่สาวข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง”
เจ้าหญิงเดซิเร่ (ประสูติ 2 มิถุนายน 1938) เป็นพระธิดาพระองค์ที่สามในเจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟ ดยุคแห่งเวสเตอร์บอตเทน กับเจ้าหญิงซิบิลล่าแห่งซักส์-โคบวร์กและโกธา ทรงเติบโตในช่วงเวลาเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ในพระตำหนักฮาการ่วมกับพระพี่น้องอีกสี่พระองค์ ได้แก่ เจ้าหญิงคริสติน่า เจ้าหญิงมาร์กาเรธา เจ้าหญิงบีร์กิตตา และสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ
เมื่อปี 1963 ทรงเสกสมรสกับบารอน นิคลาส ซิลฟ์เวอร์สเคิลด์ และด้วยกฎมณเฑียรบาลในขณะนั้น ทำให้ทรงสละฐานันดรศักดิ์และคำนำหน้าพระเกียรติยศชั้น Royal Highness อย่างไรก็ตาม ได้รับการออกพระยศเป็น เจ้าหญิงเดซิเร่ บารอนเนสซิลฟ์เวอร์สเคิลด์ มีพระโอรส 1 คน และพระธิดา 2 คน
ตลอดพระชนม์ชีพ เจ้าหญิงเดซิเร่ ได้ประทับอย่างสงบกับครอบครัว แม้มิได้ปฏิบัติพระกรณียกิจใดๆ ในพระปรมาภิไธย หากแต่ยังเสด็จไปทรงร่วมพิธีหรือพระราชพิธีสำคัญบางโอกาสเสมอ
Cr.Royal World Thailand