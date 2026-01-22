ไอบลองก์ ปล่อยโปรแรงจัดเต็ม กันแดดสุดคุ้มดับเบิ้ล x2 ซื้อ 1 แถม 1 เพียง 499 บาท เท่านั้น!

ไอบลองก์ สกินแคร์เพื่อคนรักผิว ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ปล่อยดีลสุดคุ้มดับเบิ้ล x2 กับบิวตี้ไอเทมตัวดัง “iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++” ซันสกรีนยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่กันแดดได้ แต่บำรุงลึก ฟื้นฟู และปกป้องผิวครบ ทั้ง UVA, UVB, Blue light ได้ในหนึ่งเดียว มาพร้อมกับโปรสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1 ชิ้น ในราคาพิเศษเพียง 499 บาท จากราคาปกติ 1,580 บาท ดีลนี้ทั้งลด ทั้งแถม จัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก สายช้อป สายตุน สายปกป้องผิวห้ามพลาด! ชวนเพื่อนช้อปหารสองฟินๆได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2569 เท่านั้น
สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ Facebook Page: iblanc thailand เพจหลักบริษัท, Instagram: iblancthailand, Tiktok: @iblanc_official, Shopee:iblanc thailand official, Line: @iblancthailand