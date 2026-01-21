ไอจี Thairoyalfamily โพสต์ภาพ "พระพันปีหลวงกับวาเลนติโน” แสดงความอาลัย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 69 วงการแฟชั่นระดับโลกได้สูญเสีย “วาเลนติโน การาวานี” แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกชาวอิตาลี ผู้ก่อตั้ง “วาเลนติโน” (Valentino) ในวัย 93 ปี หนึ่งในบุคคลสำคัญแห่งวงการแฟชั่นศตวรรษที่ 20 ที่มีผลงานโดดเด่นโดนใจคนดังและบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย
อินสตาแกรมของ Thairoyalfamily จึงได้ร่วมแสดงความอาลัยด้วยการโพสต์ภาพของ “วาเลนติโน การาวานี” กับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งวาเลนติโนเคยกล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านไว้ก่อนหน้านี้
“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับนายวาเลนติโน การาวานิ แฟชั่นดีไซเนอร์ชาวอิตาลี ผู้ก่อตั้งห้องเสื้อ Valentino ซึ่งครั้งหนึ่ง นายวาเลนติโน่ ได้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่า “สิ่งแรกที่ผมกราบบังคมทูลคือ ผมไม่เคยเห็นใครยืนและเคลื่อนไหวได้งดงามอย่างใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเลย“ นายวาเลนติโน กล่าวต่อไปว่า “ผมคิดว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงโดดเด่น สง่างาม และทรงฉลองพระองค์ได้อย่างเหมาะสม อย่างที่ทราบกันว่าผมเป็นดีไซเนอร์ ผมรู้เมื่อสุภาพสตรีเลือกใส่เสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสม และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ก็คือหนึ่งในสุภาพสตรีเหล่านั้น” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย และด้วยความอาลัยยิ่ง"
