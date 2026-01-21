“Tomorrowland” ปะทะ “Wonderfruit” ศึกเทศกาลดนตรีบนพื้นที่ของไฮโซสองตระกูล

น่าจับตามองตั้งแต่ยังไม่เริ่มขายบัตรเลยทีเดียว เพียงแค่มีข่าวอย่างเป็นทางการว่า ปลายปี 2026 นี้ งาน Tomorrowland จะมาจัดที่ประเทศไทยแน่ๆ เป็นงานที่ชาว EDM และคนที่สนใจเทศกาลดนตรีทั่วโลกรอคอย ซึ่งจะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เมืองไทย นอกจากงาน Tomorrowland แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็ยังมีงานเทศกาลดนตรีที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจไม่แพ้กัน ก็คืองานเทศกาลดนตรีและศิลปะ Wonderfruit ที่สนุกสนานไม่แพ้กัน เรียกว่าเป็นการปะทะกันของสองงานใหญ่ระดับโลก ที่คอดนตรีต้องเลือกไป หรือใครจะไปทั้งสองงานก็ไม่ว่ากัน วันนี้ เซเลบออนไลน์จะขอพาไปทำความรู้จักกับทั้งสองงานนี้แบบหอมปากหอมคอ เพื่อการตัดสินใจกดบัตรไปมันกันในช่วงปลายปี
เริ่มกันที่งาน Wonderfruit (วันเดอร์ฟรุต) เทศกาลศิลปะ ดนตรี และวิถีชีวิตระดับโลกที่ถูกก่อตั้งโดย "พีท-ประณิธาน พรประภา" และ “เจ-มณฑล จิรา” ในปี 2014 ที่อยากให้ทุกคนได้มารวมตัวกันเพื่อดนตรี ศิลปะ และธรรมชาติ นอกจากนี้ พีทยังเป็นลูกหลานในตระกูลพรประภา ที่มีธุรกิจหลายอย่างในเมืองไทย รวมถึงสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้เมืองพัทยา และยังมีพื้นที่ที่เรียกว่า The Fields at Siam Country Club กว้างใหญ่พอที่จะจัดงานเทศกาลดนตรีได้ ซึ่งเทศกาลดนตรี Wonderfruit นี้ ได้ถูกจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก
ทั้งยังเป็นการรวบรวมดนตรีจากศิลปินนานาชาติ มีทั้งดีเจและศิลปินจากทั่วโลก บนเวทีหลากหลายรูปแบบ และในงานยังมีงานศิลปะร่วมสมัย, อาหาร, เวิร์กชอป และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้, การดูแลสุขภาพกายใจ, โยคะ และกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเน้นแนวคิดความยั่งยืนและวัฒนธรรม เรียกว่ามีอะไรให้ทำครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ งาน Wonderfruit ยังกลายเป็นงานที่มีภาพจำไปแล้วว่า การไปเทศกาลดนตรีนี้สายแฟต้องจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบ เพราะเป็นงานที่รวมตัวคนเก๋สายติสต์ สายอาร์ตมากมาย
สำหรับงาน Wonderfruit มักจะจัดในช่วงวันที่ 11-15 ธันวาคม (อ้างอิงจากปี 2025) แม้ว่า Wonderfruit 2026 จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่มีแนวโน้มว่าจะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนธันวาคม 2026 เช่นเดิม (ประมาณวันที่ 10-14 ธันวาคม) ในสถานที่เดิมคือ The Fields at Siam Country Club จังหวัดชลบุรี เรียกว่าเป็นงานงานหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่ไทย
ส่วนงานระดับโลกที่กำลังจะสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในเมืองไทย ก็คืองาน Tomorrowland (ทูมอร์โรว์แลนด์) เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (EDM) ที่ได้รับการยกย่องว่ายิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยในปี 2026 นี้ จะมาจัดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกในเอเชีย ด้วยความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tomorrowland จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2005 ณ เมืองบูม ประเทศเบลเยี่ยม โดยสองพี่น้อง Manu และ Michiel Beers ในปีแรกมีผู้เข้าร่วมเพียง 10,000 คน แต่ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทำให้งานเติบโตอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกว่า 400,000 คนต่อปี จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก งานถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดของการส่งต่อความสุข มิตรภาพ และความสามัคคี โดยเรียกผู้ร่วมงานว่า "People of Tomorrow"
ภายในงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีคอนเสิร์ต แต่คือการเนรมิตโลกแห่งจินตนาการ โดยการตกแต่งสไตล์แฟนตาซี ที่มาพร้อมโปรดักชันระดับโลก ระบบแสง สี เสียง และเอฟเฟกต์ถูกจัดเต็มในระดับตำนาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหมือนหลุดเข้าไปในเทพนิยาย นอกจากนี้ ยังเป็นการรวมดีเจชื่อดังระดับโลก ที่เน้นไปทางแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ที่มาร่วมงานสามารถซื้อแพกเกจหมู่บ้าน DreamVille พื้นที่แคมป์ปิ้งขนาดใหญ่ ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในฝัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดเวลาการจัดงาน
งาน Tomorrowland Thailand ครั้งแรกนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11–13 ธันวาคม 2569 ที่ Wisdom Valley เขาไม้แก้ว เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ของ “อีฟ-ทยา ทีปสุวรรณ” คนดังของเมืองไทย เจ้าของพื้นที่กว่า 600 ไร่ ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อวางแลนด์สเปค เนรมิตเวทีการแสดง 6 เวที นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย
หากเทียบกันหมัดต่อหมัด ทั้งสองงานเป็นงานที่สายดนตรี สายติสต์ใฝ่ฝันอยากจะไปร่วมงานสักครั้ง หากคุณชอบความตื่นเต้น โปรดักชันอลังการ และเพลงเต้นรำสุดพลัง Tomorrowland 2026 คือคำตอบ หากคุณต้องการแรงบันดาลใจ การพักผ่อนเชิงไลฟ์สไตล์ และการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ Wonderfruit คือตัวเลือกที่ดีที่สุด