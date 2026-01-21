คนดังรักงานศิลป์แห่ชมผลงาน ศิลปินระดับโลก Jean-Paul Decroix

สยามพารากอน จัดนิทรรศการ “Between Earth and Light–ระหว่างผืนดินและแสงสว่าง” นำเสนอผลงานจิตรกรรมของ Jean-Paul Decroix (ฌอง-ปอล เดอคร็อกซ์) ศิลปินชาวเบลเยี่ยม อดีตนักกฎหมายผู้ที่หลงใหลในงานศิลปะ อันเป็นการสำรวจบทสนทนาอันลึกซึ้งระหว่างสสารและแสง ผ่านภาษาของท่วงท่าและวัสดุที่บันทึกร่องรอยของเวลา แรงโน้มถ่วง และความทรงจำลงบนผืนผ้าใบ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในไทย ของการนำผลงานชิ้นมาสเตอร์พีซอายุกว่า 20 ปี มาจัดแสดง ณ Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน วันนี้-8 ก.พ. 69
ภายในงานมีเหล่าคนดังผู้หลงใหลในงานศิลปะ พร้อมแสดงความยินดีกับ ฌอง-ปอล เดอคร็อกซ์ และเจย์-จริยดี สเปนเซอร์ อย่างคับคั่ง อาทิ ปริญญา-เพลินจันทร์ รุ่นประพันธ์, อรวรรณ เสตะพันธุ, คณชัย เบญจรงคกุล, พัชทรี ภักดีบุตร และ มรุวุตม์ บูรณศิลปิน เป็นต้น
ฌอง-ปอล เดอคร็อกซ์ ผู้มองการวาดภาพเป็น “ภาษา” ของท่าทางและวัสดุ การทำงานบนพื้น ด้วยเทคนิค Action Painting โดยใช้ทั้งร่างกายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ วัสดุไหล เคลื่อนตัว และหยุดนิ่ง บันทึกการเคลื่อนไหวและกาลเวลาไว้ในแต่ละชั้นของพื้นผิว ยางมะตอย ดิน และพิกเมนต์จากแร่ธาตุถูกนำมาใช้เพื่อสร้างภาษาทางทัศนศิลป์ที่สัมผัสได้ ซึ่งเก็บรักษาความทรงจำของท่าทางเอาไว้ในเชิงกายภาพ
การนำเสนอครั้งนี้ รวบรวมผลงานกว่าสองทศวรรษ เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างปารีสและกรุงเทพฯ ระหว่างสองช่วงชีวิต และสองวิธีในการอยู่อาศัยอยู่ในโลก เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ การรับรู้ และสภาวะของการดำรงอยู่ผ่านภาษาทางจิตรกรรม ผลงานของเขาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ชวนให้นึกถึงภูมิทัศน์ ความทรงจำ และเศษเสี้ยวของช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องถูกอธิบาย หากแต่ต้อง “ก้าวข้าม” เพื่อเข้าถึงความรู้สึกภายใน
งานเผยตัวผ่านแสง ระยะใกล้ และวิธีที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการรับรู้และตีความ ในโลกที่อิ่มตัวไปด้วยภาพที่รวดเร็วและตรงไปตรงมา เชื้อเชิญให้เกิดการใคร่ครวญ ความเนิบช้า และการดำรงอยู่ในความเงียบงัน เป็นพื้นที่ของการหยุด การมอง และการรู้สึกอย่างลึกซึ้ง