เซเลบไทยสัมผัสคาเนโบ ‘MELTY FEEL WEAR II’ ก่อนใครในโลก!

คาเนโบ (KANEBO) เลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในการเปิดตัว “KANEBO MELTY FEEL WEAR II” แป้งผสมรองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุด ก่อนการวางจำหน่ายในญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไม่เพียงเผยโฉมนวัตกรรมงานผิวที่ทั่วโลกจับตามอง แต่ยังสะท้อนความสำเร็จของ KANEBO ในประเทศไทย ที่สามารถครองตำแหน่ง No.1 Sales in Thailand ในกลุ่มแป้งผสมรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์ อ้างอิงข้อมูลจาก Beauté Research สถาบันวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ความงามระดับสากล ในงานเปิดตัว “The World’s First Launch of KANEBO MELTY FEEL WEAR II” ณ Central Court ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีเหล่าเซเลบ จุ๋ย-จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, นงลักษณ์ ศรีเตียเพ็ชร, ศิรินทร์ มาลากุล ณ อยุธยา, สิชา เตลิงคพันธ์ และอินฟลูฯ คับคั่ง ซึ่งมี มร. อัตสึชิ ซูมิโนะ ประธานกรรมการบริหาร และปิยฉัตร ขยันการ ผจก.ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด บจก.คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมโซนทดลองผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น ได้แก่ ชินซุเกะ มาไก และฟูมิกะ ทากาตะ ร่วมถ่ายทอดแนวคิดและเบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แป้งผสมรองพื้นเนื้อฟิล์มเจลที่ละลายแนบไปกับผิวทันทีที่ทา ให้สัมผัสสบายผิว พร้อมฟินิชเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ ด้วย Advanced Dual Gel Coating Technology ผสานการควบคุมความมันและการกระจายแสงอย่างสมดุล ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน สดใสตลอดวัน มาพร้อม 5R Nuance Color และเฉดสีให้เลือกถึง 10 เฉด เพื่อผิวที่ดูกลมกลืน เป็นตัวเองในแบบที่มั่นใจ