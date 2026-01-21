สยามคูโบต้า จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ

บจก.สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ภายใต้โครงการ “คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” เชิญชวนน้องๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรม “กระเป๋าใหม่ เติมใจ เติมยิ้ม” พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ใน 500 ผู้โชคดี รับกระเป๋า “คูโบต้า ปันน้ำใจให้น้อง” ใบใหม่ มูลค่า 200 บาท จำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 โพสต์ วันนี้-31 ม.ค. 69 ประกาศรายชื่อ 14 ก.พ. 69 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก SIAMKUBOTA https://www.facebook.com/SiamKubotaClub
***
สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มเซ็นทรัล แสดงความยินดีกับ ผศ.นพ. วรพล อร่ามรัศมีกุล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โดยมี พล.อ.อ.นพ. อิทธพร คณะเจริญ, พญ. อภิรมย์ เวชภูติ, พญ. อนงค์ศิลป์ พิทักษ์สิทธิ์, นทพร บุญบุปผา และนพ. วิสุทธิ์ พิทักษ์สิทธิ์ ร่วมยินดี ณ ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
***
ตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงแรงงาน รับมอบเครื่องดื่มจากตัวแทนของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ณัชญ์ฐนันตร์ ปัญญาชูธรรม และธนวัฒน์ แม้นจันทร์ เพื่อให้บริการประชาชนในงาน JOB EXPO THAILAND 2026 วันที่ 16-18 ม.ค. 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี สมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน, พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับมอบ