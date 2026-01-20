ซง ฮเยคโย เป็น Asia Pacific Brand Ambassador ของโปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO

ซง ฮเยคโย ขึ้นแท่น Asia Pacific Brand Ambassador ของโปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO โดย Merz Aesthetics @merzaesthetics_apac ถ่ายทอดนิยามความงามผ่านแคมเปญ “Nature is in the details” พร้อมร่วมฉลองกว่า 20 ปีของโปรแกรมฟิลเลอร์ BELOTERO ในฐานะ Biomimetic HA Filler ทรีตเมนต์ที่มีความพอดีกับผิว ตอบรับเทรนด์ความงามแบบ Natural Luxury Beauty ที่ความดูดีไม่จำเป็นต้องแพง แต่คือความพอดีอย่างเป็นธรรมชาติ ควบคู่ความปลอดภัย
***
สาลินี คุวานันท์ บริจาคเงิน 20,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รับมอบโดย รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพ