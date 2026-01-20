“ภูมิ จิราธิวัฒน์” นำทีมเปิด GO Hotel สาขาใหม่ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 5 กม.

GO Hotel เปิดตัว GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โรงแรมแฟล็กชิปแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของแบรนด์ ซึ่งเปิดไปแล้ว 4 สาขาที่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี และเตรียมขยายสาขาไปทั่วประเทศ บริหารงานโดย เซ็นทรัลพัฒนา ในคอนเซ็ปต์ “จ่ายง่าย หลับสบาย พักใกล้ บินทัน” พร้อมมอบโปรฯ ตลอดปีเมื่อจองตรงผ่าน LINE Official: @gohotel (เฉพาะแชทกับแอดมิน)
สถานที่พักพิงแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 5 กม. ประมาณ 10 นาทีก็ถึง ทั้งยังอยู่ติดกับ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง และอยู่ใกล้ Airport Rail Link ที่ทำให้การเดินทางสู่ใจกลางกรุงเทพฯ รวดเร็วขึ้น มาพร้อมห้องพัก 179 ห้อง ที่นอนและชุดเครื่องนอนระดับโรงแรม 5 ดาว มีห้องฟิตเนต ห้องซักผ้า รถส่งสนามบิน และ Pet-Friendly ด้วยห้องพักบนชั้นพิเศษ สำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดไม่เกิน 10 กก. แถมยังเป็นสาขาแรกที่ให้บริการร้านอาหาร Sunny Side Up แบบ All day dining เสิร์ฟตลอดทั้งวัน ด้วยเมนูหลากหลาย
ภายในงานเปิดตัวมีเหล่าผู้บริหารและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมงานมากมาย อาทิ ภูมิ จิราธิวัฒน์ ผช.กก.ผจก.สายงาน Hotel Business, ทิม โบดา Head of Hotel Operations, จตุพร วิไลแก้ว Head of GO Hotel Operations, อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ Manager, Hotel Operations (GO Hotel) ร่วมด้วย ปิยะ ดั่นคุ้ม CEO ร้านอาหาร Sunny Side Up, พจนา อิทธิสุขนันท์ ผอ.งานบริหารธุรกิจคู่ค้าสัมพันธ์ บจก.คาร์ด เอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, วริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต บมจ.บัตรกรุงไทย, รัญชนก อ่องจริต ผอ.ฝ่ายการตลาด บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, พัชรินทร์ จิรโมฬี Manager-Sponsorship and Partnership จากบางกอกแอร์เวยส์ และอรวรา เอื้อสุนทรวัฒนา ผช.กก.ผจญ.สายงานกลยุทธ์และพันธมิตร จากแกร็บ ประเทศไทย
GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจจาก “หน้าต่างเครื่องบิน” ที่บ่งบอกถึงความเป็น Airport Hotel ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เรียบง่าย โทนสีสบายตา คำนึงถึงความสะดวกสบายสูงสุดของผู้เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นเตียงใหญ่พิเศษขนาด 6.5 ฟุต ผ้าม่านทึบแสง สมาร์ททีวีที่ติดตั้ง Netflix อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโต๊ะนั่งทำงาน รวมถึงห้องน้ำที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์อาบน้ำจากแบรนด์ Let’s Relax พร้อมพื้นที่ Co-working Space สำหรับนั่งประชุมทำงาน และ Grab & GO Corner เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
โปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว รับสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำมากมาย และกระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว เมื่อจองห้องพัก GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ Website: https://letzzzgo.co/
Line Official : @gohotel, Email: contact@letzzzgo.co โทร. 0-2018-8656