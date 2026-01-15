xs
"ลูอานา โลเปส ลารา" เด็กสาวที่รวยกว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาเศรษฐินีที่อายุน้อยที่สุดในโลกคนใหม่ “ลูอานา โลเปส ลารา” วัย 29 ปี คือ มหาเศรษฐินีที่สร้างฐานะด้วยตนเองที่อายุน้อยที่สุดในโลก จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbe


ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สามารถสะสมความมั่งคั่งมากมายขนาดนี้ ได้ในขณะที่ยังเยาว์วัย และใช้ทรัพยากรของตนเอง สาวบราซิลผู้นี้แซงหน้า “ลูซี กัว” วัย 31 ปี ผู้ร่วมก่อตั้ง Scale AI รวมถึงซูเปอร์สตาร์ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” ผู้ครองตำแหน่งคนก่อนหน้าอย่างไม่ติดฝุ่น


“โลเปส ลารา” และ “ทาเร็ก มันซูร์” วัย 29 ปีเหมือนกัน ร่วมกันก่อตั้ง Kalshi แพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถเดิมพันผลการเลือกตั้งได้ ภายในระยะเวลาเพียง 6 ปี พวกเขาสร้างสตาร์ทอัปที่มีมูลค่ามากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ได้สำเร็จ


เธอเติบโตมาในครอบครัวชาวบราซิลทั่วไป ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเริ่มเรียนบัลเลต์ตั้งแต่อายุยังน้อย ที่โรงเรียนบัลเลต์บอลชอยในบราซิล ซึ่งเป็นสาขาอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวของโรงละครมอสโก “ในบราซิลเด็กผู้หญิงทุกคนเรียนบัลเลต์ เหมือนกับที่เด็กผู้ชายทุกคนเล่นฟุตบอล” เธอบอก แต่เธอยังมีความทะเยอทะยาน และมีด้านที่เป็นเด็กเรียน ชอบอ่านตำราก่อนเปิดเทอม และชื่นชอบคณิตศาสตร์ ส่วนการฝึกฝนบัลเลต์ก็เข้มงวดมาก กระทั่ง ต่อมาเธอได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักบัลเลต์มืออาชีพ ในการแสดงบัลเลต์เรื่อง ‘Swan Lake’ ที่เมืองซาลซ์บวร์ก


แต่ความต้องการของเธอมีมากกว่านั้น เธอต้องการเป็น “สตีฟ จ็อบส์” คนต่อไป ดังนั้น จึงเบนเข็มจากบัลเลต์ไปเรียนเพิ่มเติมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ที่นั่นเธอได้พบกับ มันซูร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Kalshiและในที่สุด ไอเดียในการก่อตั้งบริษัทด้านตลาดการทำนายก็ถือกำเนิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Kalshi ผู้ใช้สามารถวางเดิมพันกับเหตุการณ์ในอนาคต เช่น การเลือกตั้ง การแข่งขันกีฬา และเหตุการณ์สำคัญในวงการบันเทิง แนวคิดพื้นฐานเรียกว่า “ตลาดการทำนาย” ผู้ใช้ซื้อและขายหุ้นเดิมพันเหล่านี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการทำนายของตนเอง ราคาหุ้นจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มในเวลาจริง ซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้มีกำไรสูง จากตัวเลขของบริษัท ปริมาณการซื้อขายของ Kalshi เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีมูลค่าถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ คู่แข่งอย่าง Polymarket มีปริมาณการซื้อขายเพียง 4.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งสอง ต้องต่อสู้เพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ก่อน เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ ซึ่งเข้าข่ายกฎหมายการพนัน และในหลายประเทศยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย







