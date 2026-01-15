เซเลบดังผันตัวเป็นกูรูออนไลน์ ใช้โซเชียลมีเดียปั้นภาพลักษณ์

สำหรับบางคน โซเชียลมีเดียมีไว้เพื่อความบันเทิง ไว้ส่องเรื่องชาวบ้าน หรือเป็นที่ระบายใช้บ่นขิงบ่นข่าสารพัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือบางรายก็เปรียบเหมือนไดอารี่ออนไลน์ ไว้จดบันทึกประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตเก็บไว้ดูภายภาคหน้า แต่ก็มีอีกหลายคนที่มองเห็นคุณค่ามากไปกว่านั้น เพราะมันเปรียบเสมือนบิลบอร์ดส่วนตัวของคุณ ที่อยากจะโฆษณาหรือสื่อสารเรื่องใดๆ ออกไปสู่คนหมู่มากได้แบบทางตรง เราจึงเห็นหลายคนใช้มันเปรียบเป็นหน้าร้านออนไลน์ ขายของ ขายไลฟ์สไตล์ พร้อมต่อยอดไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ ปั้นแบรนด์ หรือเป็นกูรูออนไลน์ แชร์ประสบการณ์ เคล็ดลับต่างๆ ส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม
เนื่องในวันครูซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปีในวันนี้ เซเลบออนไลน์จึงอยากแนะนำเหล่าเซเลบ ที่ผันตัวเป็นครูออนไลน์ เป็นกูรูไลฟ์โค้ชในแง่มุมต่างๆ ด้วยการแชร์ประสบการณ์ เผยทริค เคล็บลับ หลากหลายด้านตามแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน
เริ่มจากไลฟ์โค้ชตัวจริง “โชค บูลกุล” ผู้บริหารฟาร์มโชคชัย สามีของเซเลบสาวคนเก๋ “สู่ขวัญ บูลกุล” ถ้าเปิดเข้าไปดูไอจีของเขา จะเห็นว่านอกจากโพสต์ถึงครอบครัว กิจกรรมวันว่างกับลูกๆ และภรรยาแล้ว ก็จะเห็นการแชร์แง่คิด เคล็ดลับการทำธุรกิจ การดำเนินชีวิต บ้างก็มาสั้นๆ แบบวลีที่โดนใจ บ้างก็ร่ายยาวประหนึ่งเปิดคอร์สสอน แต่เนื้อหาที่โพสต์ล้วนแต่น่าสนใจ ให้นำไปคิด ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การลงทุน ไปจนถึงการดูแลจิตใจ นอกจากนี้ยังเกาะติดสถานการณ์บ้านเมือง และไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตน
ถ้ามาเป็นเซเลบที่กำลังอยู่ในกระแส ในฐานะเหยื่อโดนไฮโซด้วยกันโกงอย่าง “ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์” ก็ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างสุดสนุก ทั้งพาไปเกาะติดไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ในฐานะเวิร์กกิ้งมัมคนเก่ง ที่ดูแลธุรกิจหลากหลายแบรนด์ ทั้งดูแลตัวเอง แนะนำความสวยความงาม สกินแคร์ การแต่งตัว สุขภาพทั้งกายและใจ แนะนำเรื่องธรรมะ รวมทั้งในบทบาทแม่ ที่ใส่ใจในการดูแลลูกๆ แบ่งปันเทคนิควิธีเลี้ยงทั้งลูกเล็กลูกโต ทั้งจากทฤษฎีที่ศึกษามา และประสบการณ์ตรง ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงแบบง่ายๆ ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนฟังง่าย แถมมีทีมงานสัมภาษณ์พร้อมคลิปประกอบ ดูแล้วไม่มีเบื่อ
ด้าน “อภินรา ศรีกาญจนา” สาวทำงานคนเก่งที่เข้าใจธรรมชาติของโซเชียลมีเดียในแต่ละช่องทาง ถ้าเปิดดูอินสตาแกรมของเธอ จะเห็นไลฟ์สไตล์เรียบหรู การโพสต์ถึงแบรนด์ต่างๆ การแฮงก์เอาต์ในงานสังคม แต่ถ้าเปิด Tiktok ของเธอ จะเห็นถึงความคึกคัก คลิปการเล่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งแชร์ประสบการณ์ทำงาน พร้อมโปรโมทธุรกิจได้แบบสวยๆ ไม่ว่าจะเป็น การแก้วิกฤตธุรกิจ ความเชื่อสายมู การเลือกอัญมณีเสริมดวง การดูแลความงาม ไปจนถึงชวนคุณแม่ คุณยาย มาเล่าถึงไลฟ์สไตล์ของสาวเก๋ในอดีต ด้วยคลิปที่ถ่ายทำดี ตัดต่อดี และพูดจาภาษาไทยอย่างชัดเจนน่าฟัง สมกับชื่อช่อง “อภิวาจา” จริงๆ
อีกหนึ่งคนที่พาคุณแม่เปิดตัวสู่โลกอินเตอร์เน็ตอย่างสวยงาม ต้องยกให้กับ “แพร วัชราภัย” กับ คุณแม่ “ศรีชนก วัฒนศิริ” ที่เริ่มจากการเล่น Tiktok สนุกๆ แชร์ไลฟ์สไตล์ของเธอเองและมีคุณแม่ร่วมจออยู่บ่อยๆ ด้วยความงามแบบไม่ยอมแก่ตามอายุที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เลข7 รวมด้วยกิริยามารยาทอ่อนช้อย ทำให้กลายเป็นขวัญใจผู้ติดตามของลูกสาวไปด้วย เธอกับแม่เลยได้ทำคอนเทนต์ตอบคำถามและแชร์ความรู้ ธรรมเนียมปฏิบัติของสาวสังคมในรุ่นก่อน ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ดีเก่าอย่างแท้จริง
ปิดท้ายกันที่ “เอ๋-กัญญารัตน์ พลาดิศัย” ต้องบอกว่าเธอมาก่อนกาล โพสต์อินสตาแกรมของเธอตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน ไม่เพียงแต่แชร์ไลฟ์สไตล์ โพสต์ยามไปอีเวนต์ หรือเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆ แต่เธอแบ่งปันเคล็ดลับการใช้ชีวิตมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนที่ระเบียง การจัดระเบียบตู้เสื้อผ้า การจัดกระเป๋าเดินทาง มารยาทบนโต๊ะอาหาร ไปจนถึงการแต่งต้นคริสต์มาส โดยเนื้อหาในแต่ละโพสต์ มีรายละเอียดอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งเธอทำมาตลอดต่อเนื่องหลายปีแล้ว และถ้ารวบรวมโพสต์ที่มีสาระเหล่านี้ของเธอ บอกเลยว่าสามารถทำพ็อกเกตบุ๊กคู่มือการใช้ชีวิตขายได้เลยทีเดียว