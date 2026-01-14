“PUMA CATCH” คอลเล็กชันใหม่สำหรับสายแฟฯ ที่รอให้คุณไป Catch !

PUMA เปิดตัวคอลเล็กชันใหม่ล่าสุด “PUMA CATCH” รองเท้าทรง low-profile สุดฮิตสำหรับสายแฟชั่น สนุกสนานกับดีไซน์ ที่นำดีเอ็นเอและกลิ่นอายของมอเตอร์สปอร์ตออกมาแบบ ด้วยดีไซน์เพรียวบางที่ผสานความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับสวมใส่ได้ทุกวัน
ดีไซน์ของ “PUMA CATCH” ดีไซน์เรียบง่ายแต่โดดเด่น สามารถแมทช์ได้ทุกลุค ทุกไลฟ์สไตล์ ให้คุณพร้อมโชว์สไตล์ที่โดดเด่นได้ทุกวัน และยังมาพร้อมกับความนุ่มสบายจากเทคโนโลยี SoftFoam+ ที่ให้การรองรับแรงกระแทกเป็นพิเศษ สวมใส่สบายในทุกย่างก้าวได้ตลอดทั้งวัน
“PUMA CATCH” จำหน่ายในราคา 2,200 และ 2,400 บาท โดยจะวางจำหน่ายในวันที่ 15 มกราคม นี้
ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand