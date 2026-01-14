อาดิดาสเปิดตัว DROPSET 4 รองเท้าสำหรับการออกกำลังกายหลายรูปแบบ

อาดิดาสเปิดตัว Dropset 4 รองเท้าเทรนนิงที่อเนกประสงค์ที่สุดในยุคนี้ ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การออกกำลังกายที่หลากหลายในทุกมิติ โดยรองเท้ารุ่นนี้มอบทั้งความมั่นคงในการควบคุมและการระเบิดพลังในทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหวอย่างเต็มประสิทธิภาพ
จากข้อมูลอินไซต์ 7 ใน 10 คนที่ออกกำลังกายในยิมสวมใส่รองเท้าไม่เหมาะสมกับตนเอง อาดิดาสจึงพัฒนา Dropset 4 ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนักกีฬารุ่นใหม่ให้ก้าวข้ามความสับสนและค้นพบศักยภาพของตนเอง ผ่านรองเท้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของการเทรนแบบฟังก์ชันนัล
Dropset 4 พัฒนาต่อยอดจาก Dropset 3 ที่ผสานเทคโนโลยีและฟีเจอร์อันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและการส่งคืนพลังงานอย่างมีไดนามิก รองรับทุกความต้องการของการฝึกแบบฟังก์ชันนัล พร้อมมอบการซัพพอร์ตตลอดทุกช่วงของการออกกำลังกายตั้งแต่ท่าเดดลิฟต์พื้นฐาน (Deadlifts) ไปจนถึงบ็อกซ์จัมพ์ (Box Jump) ที่มีแรงกระแทกสูง และการวิ่งสปรินต์ (Sprints) ระยะไกลถึง 800 เมตร
รองเท้า Dropset 4 มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นสำหรับการใช้งาน ดังนี้
โฟม Repetitor แบบเต็มความยาว: โฟมประสิทธิภาพสูงที่ช่วยคืนพลังงานและเสริมความมั่นคงสม่ำเสมอ และรองรับการฝึกหนักได้อย่างมั่นใจในทุกเซสชัน
Energyrods: เทคโนโลยีที่ผสานความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของโครงสร้าง ช่วยปกป้องเท้าด้วยการกระจายแรงอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับส้นเท้าในจังหวะการเคลื่อนไหวที่ใช้แรงสูงและเพิ่มแรงส่งบริเวณหน้าเท้า สำหรับท่าฝึกอย่างบ็อกซ์จัมพ์ (Box Jumps) และการกระโดดเชือก
Continental & Adiwear Rubber Combination: ยางประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความทนทาน รองรับการเคลื่อนไหวที่มีแรงต้านและน้ำหนักถ่วง เช่น การดัน sled และ weighted lunges
Footadapt Sockliner: เทคโนโลยี FOOTADAPT ช่วยเพิ่มการรับรู้ตำแหน่งของเท้าภายในรองเท้า เสริมการควบคุมสมดุลของร่างกาย เพื่อรักษาฟอร์มการเคลื่อนไหวและกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Haptic Print: ชั้นอัปเปอร์ที่พิมพ์ลาย 3 มิติ เพิ่มความทนทานต่อการเสียดสี พร้อมคงประสิทธิภาพการระบายอากาศ โปร่งสบาย แม้ในการฝึกหรือออกกำลังกายหนักๆ
เอมี อารานา ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มผลิตภัณฑ์ Sportswear & Training ของอาดิดาส กล่าวว่า "เราทราบดีว่าคอมมูนิตี้ของเราให้ความสำคัญกับการฝึกแบบฟังก์ชันนัลเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน และต้องการรองเท้าที่สามารถรองรับการออกกำลังกายได้ตลอดทั้งเซสชัน ตั้งแต่วอร์มอัพจนถึงคูลดาวน์ เราจึงภูมิใจที่ได้นำเสนอโซลูชันที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของการฝึกอย่างแท้จริง โดย Dropset 4 ถูกออกแบบให้แข็งแรงและมั่นคงเพียงพอสำหรับท่าเวทคอมพาวด์ขนาดใหญ่ พร้อมมอบการรองรับแรงกระแทกและการส่งคืนพลังงานที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนไหวที่ทรงพลัง เช่น บ็อกซ์จัมพ์ หรือแม้แต่การวิ่งวอร์มอัพ"
เบเบ้ ธันย์ชนก อาดิดาส แบรนด์ แอมบาสเดอร์ กล่าวว่า “ทุกการออกกำลังกาย เบเชื่อว่าต้องเริ่มจากรองเท้าที่พอดีและให้ความมั่นคง พร้อมซัพพอร์ตที่ดีในทุกท่า เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิงหรือการวิ่งสปรินต์ ซึ่ง Dropset 4 สามารถตอบโจทย์การเทรนนิงของเบได้อย่างครบถ้วน และช่วยให้การออกกำลังกายของเบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
เพื่อน คณิน ชอบประดิถ กล่าวว่า “การออกกำลังกายของผมต้องการรองเท้าที่ตอบโจทย์ทั้งความคล่องตัวและความสบายที่ลงตัว Dropset 4 สามารถรองรับการเคลื่อนไหวที่หลากหลายได้ ตั้งแต่การยกเวทไปจนถึงท่าที่ต้องใช้ความรวดเร็ว ทำให้พร้อมสำหรับทุกการเทรนนิง และยังช่วยให้ผมได้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดในการออกกำลังกายอีกด้วย”
รองเท้า Dropset 4 วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2569 เป็นต้นไป Dropset 4 Power Trainer วางจำหน่ายในราคา 4,300 บาท โดยจัดจำหน่ายที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, ช่องทาง LINE: @adidasthailand, ซูเปอร์สปอร์ต และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/adidasTH อินสตาแกรม @adidasthailand และ @adidaswoman ติ๊กต็อก @adidas_th หรือที่แฮชแท็ก #adidas #adidastraining #adidasdropset