ลอรีอัล ยกระดับความเป็นผู้นำด้านบิวตี้เทค ผสานพลังแสงอินฟราเรดเพื่อเส้นผมและผิวพรรณ

ลอรีอัล กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านความงาม เปิดตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยสองชิ้นที่นำพลังของแสงมาสู่วงการผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผิวพรรณ: ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ (Light Straight + Multi-styler) และ แอลอีดี เฟซ มาส์ก (LED Face Mask) ที่งาน CES® 2026 โดยนวัตกรรมทั้งสองได้รับได้รับการยกย่องใน CES® 2026 Innovation Award
“ที่ลอรีอัล เราเชื่อเสมอว่าความงามเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อนี้เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทเรามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อกว่า 115 ปีที่แล้ว วันนี้ เรายังคงผสานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของเราอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรังสรรค์ประสบการณ์ความงามใหม่ล้ำสมัย ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้มากยิ่งขึ้น ในปีนี้ ความก้าวหน้าของเราในด้านเทคโนโลยีแสงที่เรานำเสนอในงาน CES 2026 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราอีกครั้งในการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อโซลูชันความงามใหม่ ๆ” บาร์บาร่า ลาเวอร์นอส รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของลอรีอัล กรุ๊ป กล่าว
ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ (Light Straight + Multi-styler) โดยลอรีอัล
กว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เครื่องหนีบผมเป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรการจัดแต่งทรงผม แต่แผ่นทำความร้อนธรรมดาอาจมีอุณหภูมิถึง 200°C และสูงกว่านั้น ซึ่งเกินขีดจำกัดของเคราตินในการคงสภาพ ทำให้เกล็ดผมอ่อนแอ ผมแตกหัก และลดความเงางาม จนเป็นข้อกังวลสำหรับผู้บริโภค โดยจากการศึกษาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาในปี 2024 ที่ดำเนินการโดยลอรีอัล พบว่า 58% ของผู้หญิงที่สำรวจระบุว่าผมเสียของพวกเธอเป็นผลจากความร้อน
ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ พัฒนาโดยทีมวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล (L’Oréal Research & Innovation) ใช้เทคโนโลยีแสงอินฟราเรดที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เพื่อสร้างผลลัพธ์การจัดแต่งทรงผมที่เหนือระดับด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ช่วยปกป้องสุขภาพเส้นผมได้ดียิ่งขึ้น แผ่นกระจกของไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์สามารถยืดผมได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อุณหภูมิ 160°C ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิใช้ในเครื่องหนีบผมแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ การทดสอบด้วยเครื่องมือที่ดำเนินการโดยลอรีอัลพบว่า ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ ทำงานได้เร็วกว่า 3 เท่า และทำให้ผมเรียบเนียนขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับเครื่องจัดแต่งทรงผมระดับพรีเมียมชั้นนำ
ประสบการณ์การใช้งานที่คล่องตัวของไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ สร้างสรรค์ขึ้นจากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอันซับซ้อน อุปกรณ์พกพานี้ใช้แสงอินฟราเรดใกล้ (ความยาวคลื่นของแสงที่อยู่นอกเหนือสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ ซึ่งแทรกซึมลึกเข้าไปในเส้นใยผม) เพื่อปรับรูปร่างพันธะไฮโดรเจนภายใน ซึ่งเป็นโครงสร้างโมเลกุลที่กำหนดรูปร่างและพื้นผิวของเส้นผม เพื่อช่วยรักษาเส้นผม ทำให้เกล็ดผมตามธรรมชาติเรียบเนียนขึ้น เงางามขึ้น และแข็งแรงขึ้น ในขณะที่ยังคงได้ผลลัพธ์การจัดแต่งทรงผมที่ปรารถนา
“ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ เปลี่ยนการจัดแต่งทรงผมจากการแก้ไขไปสู่การป้องกัน เราช่วยปกป้องเส้นผมของผู้บริโภคทั้งในตอนนี้และภายภาคหน้า ด้วยการจำกัดการสัมผัสความร้อนสะสมเพื่อช่วยรักษาสภาพเส้นผมตามธรรมชาติตั้งแต่แรกเริ่ม เราเชื่อว่านวัตกรรมนี้สร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดแต่งทรงผมที่แม่นยำ ซึ่งไม่ใช่แค่การยกระดับ แต่เป็นการนิยามหมวดหมู่การจัดแต่งทรงผมทั้งหมดขึ้นใหม่” กีฟ บาลูช (Guive Balooch) รองประธานอาวุโสฝ่าย Augmented Beauty และ Open Innovation ของลอรีอัล กรุ๊ป และสมาชิกของคณะกรรมการผู้นำอุตสาหกรรมของ Consumer Technology Association (CTA) กล่าว
จุดเด่นของไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์
เทคโนโลยีอินฟราเรดที่ได้รับการจดสิทธิบัตร & โมดูลแสง : การออกแบบที่เป็นเอกสิทธิ์ของอุปกรณ์ช่วยให้การจัดแต่งทรงผมเรียบเนียนเป็นพิเศษและมีความคงทนยาวนานเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
ความหลากหลายในการจัดแต่งทรงผม : นอกจากการยืดและทำให้ผมเรียบเนียนแล้ว ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ ยังใช้ม้วนผมได้อย่างแม่นยำควบคู่ไปกับการดูแลเส้นผม เพื่อสร้างโซลูชันการจัดแต่งทรงผมที่หลากหลายอย่างแท้จริง
ผลลัพธ์เฉพาะบุคคล : ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะภายในที่มีอัลกอริทึมและ Machine Learning ที่เป็นเอกสิทธิ์ในตัว โดยอุปกรณ์จะปรับให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่มีความเฉพาะบุคคลสูงสุด
การเปิดตัว ไลท์สเตรท + มัลติสไตเลอร์ เข้ามาเสริมทัพให้ชุดอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมโดยลอรีอัล กรุ๊ปครบถ้วนสมบูรณ์ หลังเปิดตัวแอร์ไลท์ โปร (Airlight Pro) ไปที่งาน CES 2024 ซึ่งมาพร้อมจุดเด่นในการผสมผสานเทคโนโลยีแสงอินฟราเรดเพื่อปกป้องเส้นผมได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลอรีอัลประกาศการพัฒนา แอลอีดี เฟซ มาส์ก (LED Face Mask) เพื่อการดูแลผิวแบบเฉพาะจุด
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แห่งการมีอายุยืนยาวในด้านความงามที่งาน CES® 2026 ลอรีอัล กรุ๊ป ยังได้ประกาศเปิดตัว แอลอีดี เฟซ มาส์ก (LED Face Mask) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นนวัตกรรมยอดเยี่ยมใน 2026 CES® Innovation Award
มาสก์ซิลิโคนที่บางเฉียบและยืดหยุ่นซึ่งปัจจุบันอยู่ในรูปแบบต้นแบบนี้จะส่งแสงไปยังใบหน้าโดยตรง แอลอีดี เฟซ มาส์กของลอรีอัลได้รับการพัฒนาร่วมกับไอสมาร์ท (iSmart) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมอุปกรณ์แอลอีดี ลอรีอัลเชื่อว่าการทดสอบผลิตภัณฑ์จะแสดงให้เห็นว่า แอลอีดี เฟซ มาส์ก สามารถจัดการกับสัญญาณแห่งวัยที่มองเห็นได้ เช่น ริ้วรอยเล็ก ๆ ความหย่อนคล้อย และสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ด้วยแสงสีแดงและแสงอินฟราเรดใกล้ที่เจาะจงเป้าหมายเฉพาะจุด การออกแบบที่เบา ยืดหยุ่น และไม่ล่วงล้ำจะช่วยให้อุปกรณ์นี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการดูแลผิวประจำวันได้อย่างราบรื่น โดยช่วงเวลาการใช้งาน 10 นาทีสำหรับแต่ละเซสชันจะถูกตั้งเวลาโดยอัตโนมัติ
ลอรีอัลเชื่อว่ากุญแจสำคัญของประสิทธิภาพของมาสก์อยู่ที่ฐานรองรับโปร่งใสอันล้ำสมัย รวมเอาวงจรไมโครที่ปลอดภัยต่อผิวหนังเพื่อควบคุมการปล่อยแสงสองความยาวคลื่นที่เลือกไว้อย่างแม่นยำ ได้แก่ แสงสีแดง (630 นาโนเมตร) และแสงอินฟราเรดใกล้ (830 นาโนเมตร) ซึ่งต่างทำงานเพื่อช่วยกระชับผิวให้เต่งตึงและเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ควบคู่ไปกับการปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ