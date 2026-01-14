เบนท์ลีย์ แบงค็อก เผยภาพ ‘Ombre by Mulliner’ กับการผสมผสาน 3 คู่สีพิเศษ

เบนท์ลีย์ แบงค็อก เผยภาพ ‘Ombre by Mulliner’ คอลเลกชันแรกในยนตรกรรมเบนท์ลีย์ 3 รุ่นที่รังสรรค์ขึ้นโดย Bentley Rancho Mirage หนึ่งในผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ละรุ่นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการทำสีแบบใหม่ หลังจากที่เคยสร้างสรรค์คอลเลกชัน ‘Expressions of Texture’ เมื่อปี 2567 มาแล้ว สำหรับคอลเลกชันล่าสุดนี้ ถือเป็นการนำรูปแบบการทำสีแบบ Ombre มาใช้กับรุ่น Continental GTC เป็นครั้งแรก และเป็นการเปิดตัวคู่เฉดสีใหม่ในเฉดสีทอง Sunburst คู่กับเฉดสีส้ม Orange Flame และเฉดสีเงิน Tungsten คู่กับเฉดสีดำ Onyx สำหรับในประเทศไทย ลูกค้าที่ต้องการสั่งทำสีพิเศษสามารถสั่งผ่านเบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เท่านั้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ปี 2569 ในรุ่น Continental GT, GTC and Flying Spur ด้วยราคาออปชันที่ปรับลดลง 1.4 ล้านบาท
สำหรับตัวเลือกเทคนิคใหม่มีให้เลือก 3 คู่สีที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษโดยเบนท์ลีย์ มูลินเนอร์ (Bentley Mulliner) แผนกออกแบบเฉพาะบุคคลอันเลื่องชื่อของเบนท์ลีย์ มอเตอร์ส อันประกอบไปด้วย คู่สีที่ 1 เฉดสีฟ้า Topaz Blue กับ เฉดสีน้ำเงิน Windsor Blue คู่สีที่ 2 เฉดสีทอง Sunburst Gold กับ เฉดสีส้ม Orange Flame และคู่สีที่ 3 เฉดสีเทา Tungsten กับ เฉดสีดำ Onyx โดยตัวเลือก Ombre by Mulliner – Full Body Paint Fade สามารถเลือกตกแต่งได้กับรถยนต์เบนท์ลีย์ รุ่น Bentayga Hybrid ราคา 4,461,000 บาท และรถยนต์เบนท์ลีย์ รุ่น New Continental GT/GTC และ รุ่น New Flying Spur ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ปี 2569 ในอัตรา 30% โดยแต่เดิมออปชันมีราคา 7,320,000 ล้านบาท ปรับลดลง 1.4 ล้านบาท เหลือราคา 5,856,000 บาท (ราคาดังกล่าวเฉพาะตัวเลือกรูปแบบการทำสีพิเศษเท่านั้น (Option Price Only) และเงื่อนไขราคาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์รุ่นใหม่พร้อมกับออปชันการทำสีพิเศษในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น
ออมเบร (Ombre) เป็นเทคนิคการทำสีที่เป็นการไล่เฉดสีหนึ่งไปสู่อีกเฉดสีหนึ่งอย่างสวยงาม โดยเป็นการไล่จากเฉดสีอ่อนไปสู่เฉดสีเข้ม เทคนิคนี้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงปี 2568 ในรุ่น Continental GT ด้วยการไล่จากเฉดสีฟ้า Topaz ไปสู่เฉดสีน้ำเงิน Windsor Blue และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน The Quail, A Motorsports Gathering โดยการทำสีเทคนิคนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกสองด้านที่บ่งบอกถึงความเป็นเบนท์ลีย์แต่ละคันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การผสมผสานที่ลงตัว
Bentley Rancho Mirage เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับรถยนต์เบนท์ลีย์แต่ละคันด้วยล้ออัลลอยด์ขนาด 22 นิ้ว แบบ 10 ก้าน เคลือบสีพิเศษเฉพาะรุ่นที่จะสะท้อนเฉดสีภายนอกของตัวรถด้วยโทนที่แตกต่างกันจากด้านหน้าสู่ด้านหลัง ภายในห้องโดยสาร ใช้การไล่ระดับสีและการตกแต่งที่กลมกลืนกันเพื่อสะท้อนและเน้นเฉดสีของตัวถังภายนอก ห้องโดยสารด้านหน้าของรถแต่ละคันใช้หนังพิเศษเฉพาะรุ่นสำหรับเบาะโดยสารด้านหน้า พวงมาลัย และแผงหน้าปัดเพื่อให้เข้ากับเฉดสีตัวถังด้านหน้า เช่นเดียวกับห้องโดยสารด้านหลังที่สะท้อนสีตัวถังด้านหลังเพื่อให้เข้ากันด้วยการใช้หนังพิเศษเฉพาะรุ่นสำหรับเบาะโดยสารและประตู รายละเอียดเพิ่มเติมยังรวมถึงการเย็บขอบเบาะโดยสารและการปักด้วยเฉดสีที่เข้ากันกับเฉดสีตัวถังของแต่ละรุ่น และด้วยเฉดสีที่เป็นหัวใจสำคัญของคอลเลกชันนี้ พื้นผิวภายในห้องโดยสารจึงเน้นสัมผัสด้วยการใช้วีเนียร์เคลือบสีดำแบบ Satin Beluga บริเวณคอนโซลกลาง แผงหน้าปัด และกาบบันไดที่จะมองเห็นได้เมื่อเปิดประตูห้องโดยสาร
แรงบันดาลใจจากแคลิฟอร์เนีย
คอลเลกชันใหม่มาพร้อมกับแรงบันดาลใจจากสีสันของธรรมชาติ โดยการจับคู่เฉดสีแต่ละคู่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไประหว่างคู่เฉดสีต่างๆ ก่อให้เกิดความกลมกลืนระหว่างสองโทนสีโดยปราศจากเฉดสีที่สามในส่วนผสม
Continental GTC Speed รังสรรค์ขึ้นด้วยการทำสีแบบไล่ระดับจากเฉดสีทอง Sunburst Gold ไปจนถึงเฉดสีส้ม Orange Flame สะท้อนถึงโทนสีอันงดงามของ Monument Valley และ Painted Desert ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยแสงและเงา และชั้นของหินทรายสีเหลืองและสีแดง ภายในห้องโดยสารส่วนหน้าตกแต่งด้วยหนังเฉดสีทอง Sunburst Gold และส่วนหลังในเฉดสีส้ม พร้อมด้วยการตกแต่งและลายเส้นสีส้ม Tangerine เพื่อเน้นการเดินด้ายแบบคอนทราสต์ ยนตรกรรมแบบเปิดประทุนคันนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการการตกแต่งภายในที่โดดเด่นและมีชีวิตชีวา
Continental GT Speed ในเฉดสีฟ้า Topaz สดใสตัดกับเฉดสีน้ำเงิน Windsor Blue ได้รับแรงบันดาลใจจากถนนเลียบชายฝั่งที่ทอดยาวรอบเมืองมอนเทอเรย์ สีน้ำเงินเข้มสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวและพลังของมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในห้องโดยสารจึงได้รับการตกแต่งให้เข้ากับภายนอก โดยส่วนหน้าของห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังเฉดสีฟ้า Topaz ที่สดใส และส่วนหลังตกแต่งด้วยหนังเฉดสีน้ำเงินเข้ม Ocean Blue ที่เสริมด้วยลวดลายแบบ Dragon Fly บนขอบและตะเข็บของเบาะโดยสาร
เฉดสีของ Flying Spur Speed ที่ได้รับการทำสีโดยไล่ระดับจากเฉดสีเงิน Tungsten แบบเมทัลลิกไปสู่เฉดสีดำ Onyx ด้วยแรงบันดาลใจจากท้องฟ้าในยามค่ำคืนเหนือแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ภายในห้องโดยสารสะท้อนความแตกต่างด้วยเฉดสีเทา Porpoise ในส่วนห้องโดยสารด้านหน้า และสีเทาเข้ม Anthracite ในส่วนด้านหลัง พร้อมด้วยการเดินด้ายในเฉดสี Stratos ที่สว่างกว่าเพื่อเน้นการเย็บตะเข็บ ขอบเบาะโดยสาร และการเย็บตราสัญลักษณ์ สะท้อนถึงบุคลิกสองด้านของยนตรกรรมที่ขับขี่สนุกและนั่งสบายรุ่นนี้
กระบวนทำสีแบบ Ombre ใช้เวลาเกือบ 60 ชั่วโมง โดยเป็นขั้นตอนการพ่นสีด้วยมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง 2 คน ณ โรงงานเบนท์ลีย์ มอเตอร์สในเมืองครูว์ ประเทศอังกฤษ การไล่ระดับเฉดสีจะเกิดขึ้นบริเวณกลางตัวถัง ตั้งแต่ประตูห้องโดยสาร ขอบประตู และหลังคา เพื่อให้ได้ความสมมาตรที่สมบูรณ์แบบตลอดตัวถังรถยนต์ผ่านขั้นตอนการทำที่พิถีพิถันหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ Ombre ที่งดงาม
นอกจากนี้ ช่างทำสีผู้เชี่ยวชาญยังใช้เทคนิคการพ่นสีที่แตกต่างกันในระหว่างกระบวนการทำสีแต่ละคู่เฉดสี เนื่องจากแต่ละเฉดสีจะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกัน ผลลัพธ์ที่ได้จึงมาพร้อมกับพื้นผิวที่ทั้งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไร้ที่ติเมื่อมองด้วยตาเปล่า
ผู้สนใจครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์กับการออกแบบยนตรกรรมในฝันให้มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับข้อเสนอพิเศษได้ที่ เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โทร. 080-925-9999 หรือ 02-261-1050 LINE Official Account: @bentleybangkokaas คลิก https://lin.ee/4JOaZyE8V