xs
xsm
sm
md
lg

ความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความสงบเหนือขุนเขา ณ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน สถานที่ที่ความหรูหราและความสงบของธรรมชาติหลอมรวมกันอย่างลงตัว สัมผัสความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน” วิลล่าหรูสไตล์ Modern Barnhouse ที่รังสรรค์ด้วย แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ทุกตารางเมตรกว่า 278 ตารางเมตร สะท้อนรสนิยมและความประณีตในทุกรายละเอียด รองรับผู้เข้าพักได้สูงสุดถึง 6 ท่าน เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างมีระดับกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน


ห้องนั่งเล่นเปิดโล่งเชื่อมต่อกับเฉลียงกลางแจ้ง และสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือส่วนตัว ที่ระยิบระยับใต้แสงแดดยามบ่าย หน้าต่างกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานเปิดรับแสงธรรมชาติและวิวขุนเขาได้รอบทิศ เติมเต็มบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายเหนือระดับ


ห้องน้ำแบบ Semi-Outdoor พร้อมอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ให้คุณได้แช่กายใต้ผืนฟ้าอันกว้างไกล สัมผัสความสงบและความเป็นส่วนตัวในทุกลมหายใจ


พื้นที่รับประทานอาหารและห้องครัวตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียม พร้อมอุปกรณ์ครบครัน มอบความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบในทุกช่วงเวลา ในราคาเริ่มต้น 27,311 บาท++ต่อห้องต่อคืน พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ:

เข้าพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 6 ท่าน
ฟรี! Wi-Fi และเครื่องปรับอากาศ
อ่างจากุซซี่กลางแจ้ง
บริการชา กาแฟ มินิบาร์
พื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารแยกสัดส่วน
แท่นชาร์จอุปกรณ์, คีย์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน


ค้นพบนิยามใหม่ของการพักผ่อนเหนือระดับ — ที่ซึ่งธรรมชาติ ความสงบ และความหรูหราโอบกอดกันไว้อย่างกลมกลืน ณ รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

สำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 044-001-300 หรืออีเมล์ forkk@chr.co.th โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน





ความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน”
ความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน”
ความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน”
ความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน”
ความสมบูรณ์แบบของการพักผ่อนใน Barn Residence “จันทร์” และ “ตะวัน”
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น