ท่วงทำนองแห่งแสงสี ดื่มด่ำไปกับความเจิดจรัสของ “ฮานาบิ อาฟเตอร์นูนที”

ห้องอาหารอัพ แอนด์ อะบัฟ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ขอพาทุกท่านละทิ้งความเร่งรีบ สู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเหนือระดับกับชุดน้ำชายามบ่ายใหม่ชุดใหม่ “ฮานาบิ อาฟเตอร์นูนที” ที่หยิบยกความวิจิตรบรรจงของดอกไม้ไฟญี่ปุ่นมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ ชุดน้ำชานี้เปรียบเสมือนการจำลองความสว่างไสวของฟากฟ้ายามราตรีที่ถูกเติมเต็มด้วยแสงสีอันวิจิตร สู่เมนูรสเลิศที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด สัมผัสมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลและกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในบรรยากาศที่เรียบหรูและผ่อนคลาย “ฮานาบิ อาฟเตอร์นูนที” เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ดื่มด่ำกับสุนทรียภาพแห่งการพักผ่อนที่รังสรรค์ขึ้นจากกลิ่นอายฤดูกาลในแบบฉบับญี่ปุ่น ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของห้องอาหารอัพ แอนด์ อะบัฟ ความวุ่นวายของมหานครจะถูกแทนที่ด้วยความสงบอันละเมียดละไม ทุกรายละเอียดผ่านการคัดสรรมาอย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่การตกแต่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ญี่ปุ่นไปจนถึงวัตถุดิบคุณภาพสูง เพื่อสร้างพื้นที่ให้คุณได้หลีกหนีความวุ่นวายและหยุดเวลาไว้กับความรื่นรมย์ในปัจจุบัน เหมือนดั่งความตระการตาของดอกไม้ไฟที่ปรากฏบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
เมนูอาหารคาวได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ผ่านการร้อยเรียงรสชาติที่มีมิติซับซ้อนและน่าหลงใหล เริ่มต้นการเดินทางด้วย ‘Uni with chestnut and miso’ ที่มอบสัมผัสอันเข้มข้นละมุนละไม ผสานความสดชื่นจากท้องทะเลของอูนิเข้ากับความหวานละมุนธรรมชาติของเกาลัด และรสสัมผัสอันลุ่มลึกของมิโซะได้อย่างไร้ที่ติ ก่อนเติมความสดชื่นด้วย ‘Chiang Mai Orange and Bael fruit tartlet’ ตามด้วยกลิ่นหอมกรุ่นจาก ‘Salmon and Togarashi and grape tomato’ และปิดท้ายด้วยไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดอย่าง ‘Pineapple with Mentaiko Mayo and Tobiko’ ที่นำเสนอความต่างของรสชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งความเปรี้ยวอมหวานของสับปะรดและความเข้มข้นของซอสเมนไทโกะ เสริมความสนุกด้วยความกรุบกรอบของไข่ปลาโทบิโกะที่เติมเต็มความสมบูรณ์แบบในทุกคำ
เมนูไฮไลท์ขนมหวาน อาทิ ‘Bon Bon Miso and Pomegranate’ ที่ดึงความเค็มจากมิโซะมาตัดกับความหวานอมเปรี้ยวของทับทิมได้อย่างลงตัว พลาดไม่ได้กับ ‘Goma Raspberry and Mochi Madeleine’ เค้กสไตล์ฝรั่งเศสเนื้อนุ่มที่สอดแทรกความหนึบหนับของโมจิและหอมกลิ่นงาดำในทุกคำ เติมความสดชื่นด้วย ‘Yuzu Dango’ ดังโงะแป้งนุ่มหอมกลิ่นยูซุ และปิดท้ายด้วย ‘Vanilla Citrus Scones’ สโคนวานิลลาเสิร์ฟคู่กับแยมผลไม้โฮมเมดและคลอตเต็ดครีมเนื้อเนียนนุ่ม ร่วมดื่มด่ำไปกับชุดน้ำยามบ่าย “Sense of Koyo Afternoon Tea” ชุดน้ำชายามบ่ายที่จะกลายเป็นความทรงจำที่มิอาจลืมเลือน
เปิดประตูสู่โลกแห่งสุนทรียภาพ พร้อมต้อนรับลมหนาวด้วยชุดน้ำชายามบ่าย “ฮานาบิ อาฟเตอร์นูนที” รังสรรค์อย่างละเมียดละไมเพื่อความรื่นรมย์ของทุกสัมผัส ให้คุณได้ร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเหนือระดับเหนือเส้นขอบฟ้า ณ ห้องอาหารอัพ แอนด์ อะบัฟ ชั้น 24 ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ในราคาเซตละ 2,200++ บาท สำหรับ 2 ท่าน พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น. ของทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 02 687 9000 หรือ email: fb.concierge@okurabangkok.com