เปิดประสบการณ์ไวน์ดินเนอร์ Cloudy Bay สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ เดอะ แชมเปญ บาร์

เดอะ แชมเปญ บาร์ (The Champagne Bar) โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ (Waldorf Astoria Bangkok) ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ไวน์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจัดขึ้นเพียงคืนเดียวเท่านั้น นำเสนอไวน์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษจาก Cloudy Bay โรงบ่มไวน์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศนิวซีแลนด์ พร้อมอาหาร 4 คอร์ส ที่รังสรรค์การจับคู่ไวน์อย่างลงตัว ในราคา 3,700++ บาทต่อท่าน (4,355 บาทสุทธิ) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
เดอะ แชมเปญ บาร์ รูฟท็อปบาร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์อาร์ตเดโคอันหรูหรา พร้อมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน พร้อมให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ดื่มไวน์และรับประทานอาหารที่ถูกรังสรรค์มาอย่างพิถีพิถัน เพื่อค่ำคืนอันน่าจดจำอย่างแท้จริง
ค่ำคืนสุดพิเศษนี้นำเสนอคอลเล็กชันไวน์อันโดดเด่นจาก Cloudy Bay อาทิ Sauvignon Blanc, Chardonnay Vintage 2022, Te Koko Vintage 2023 รวมถึง Te Wahi ไวน์ชื่อดังจากแหล่งปลูก Central Otago ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของแหล่งปลูกและสไตล์การทำไวน์ของ Cloudy Bay ได้อย่างชัดเจน
ประสบการณ์การดื่มไวน์จะยิ่งสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยมื้ออาหารที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน อาทิ ขนมปังปิ้งหน้าลิ้นวัววากิว หอยนางรมจีราโด ปลาหิมะจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนย่าง และจานหลักที่มีให้เลือก ซี่โครงแกะออสเตรเลียย่าง หรือสเต๊กเนื้อสันนอกวากิวฟีนิกซ์ย่าง MBS 7 ก่อนปิดท้ายด้วยของหวานอย่างเค้กช็อกโกแลตฟัดจ์เนื้อเนียนนุ่ม รับประทานคู่กับ Cloudy Bay Pinot Noir อย่างลงตัว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. +66 (0)2 846 8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK หรือ อีเมล: bkkwafb@waldorfastoria.com
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%