VETRESKA THAILAND เปิด Shop สาขาแรกในประเทศไทย เอาใจ Pet Parents

เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่เพื่อน แต่คือสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว ล่าสุด VETRESKA THAILAND (เวทเทรสก้า ประเทศไทย) แบรนด์ของใช้และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ให้เหล่า Pet Parents ได้ใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น โดยการขยายช่องทางจำหน่ายจากแพลตฟอร์มออนไลน์ สู่การเปิดร้านสาขาแรกในประเทศไทย ที่ โครงการ Warehouse 26 สุขุมวิท 26
VETRESKA ตั้งใจสร้างสรรค์ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ผ่านการออกแบบพื้นที่ที่มีสีสันสดใส ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Pet-Friendly เพื่อสร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้ใช้ช่วงเวลาพิเศษร่วมกันภายในร้าน พร้อมทั้งสัมผัสการช้อปปิ้งที่สนุก แตกต่าง และน่าประทับใจ
ภายในร้านรวบรวม Pet Lifestyle & Accessories สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ครอบคลุมทุกโมเมนต์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ EAT, PLAY, WALK, TRAVEL, POOP & SLEEP โดดเด่นด้วยดีไซน์น่ารัก ทันสมัย คุณภาพระดับพรีเมียม ผสานฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ชามข้าว ปลอกคอ สายจูง เบาะที่นอน คาร์ซีท กระเป๋าใส่น้องหมาน้องแมว คอนโดและบ้านน้องแมว รวมถึงถุงเก็บมูลสัตว์ และอีกหลากหลายไอเทม
VETRESKA มุ่งมั่นคัดสรรวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง เพื่อเติมเต็มความสุขให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก โดยพร้อมต้อนรับทุกคนแล้ววันนี้ ที่ VETRESKA สาขา Warehouse 26 สุขุมวิท 26 เปิดให้บริการ วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 12.00 – 19.00 น. และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
ติดตามข่าวสารและโปรโมชันดี ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @vetreska_th,
Instagram: vetreska_th และ Facebook: Vetreska Thailand